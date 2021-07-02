حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الأسد بالأناقة كما أنه غامض، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك وقتا مناسبا للمغامرة، والفرص متاحة لتحقيق تطوّر.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس ببرجك.. تحسن التعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتؤثر في الآخر.. كما أن قدرتك على التجديد تبعث البهجة في القلوب.

مشاهير برج الأسد

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ يملاده 23 يوليو.