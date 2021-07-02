حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بالرومانسية الشديدة، ويحب عمله كثيرا، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس، وقد يضع على عاتقك مسؤوليات ثقيلة وعليك أن تسترخي وتنظم وقتك وتحدد أولوياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اليوم عليك أن تراجع نفسك قبل كل قول كي لا تجرح من تحب أو شريك حياتك.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.