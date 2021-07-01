هيئة الثروة السمكية تلقي 750 ألف وحدة زريعة أسماك ببحيرة البرلس

أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، أن الدولة تسعى للوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية بمصر تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بقطاع الثروة السمكية وعمليات التنمية والتطوير بكافة بحيرات مصر، مشيرًا إلى الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يتابع باستمرار عمليات التطوير والتنمية.

وأشار إلى أن الهيئة تقوم بإلقاء الذريعة طبقا لخطة تنمية المسطحات المائية ونهر النيل وفروعه والبحيرات بإجمالي كميات زريعة قدرها 69 مليون وحدة زريعة من أنواع البلطي النيلي والمبروك الفضي ومبروك الحشائش والطوبارة.

وأكد المهندس أسامة هنداوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ، أن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة تنمية المسطحات بهدف إيجاد فرص عمل للصيادين والمحافظة على المخزون السمكي بالمسطحات المائية المنتشرة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المقاومة البيولوجية بهذه المسطحات.

وأضاف: «تم إلقاء 750 ألف وحدة زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحيرة البرلس ضمن خطة تنمية البحيرات».