«اتعاركوا على راكب».. سائق توك توك يقتل زميله بـ «مفك» في الإسكندرية

رجل مسن يتخذ من «التوك توك» وسيلة لكسب رزقه، اعتاد قيادته في شارع 30 بالتقاطع مع شارع 45 بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية، إلا أن ليلته الاعتيادية قد تغيرت، بغد أن سقط مدرجا في دمائه على يد سائق زميل له لأحد «التكاتك» بعد مشاجرة بينهما على أحد الركاب.

تلقى مدير أمن الإسكندرية، بلاغا بمقتل مسن، بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، وعلى الفور انتقلت مباحث الإسكندرية ومباحث قسم منتزه ثاني بقيادة عمرو الخبي، رئيس المباحث، برفقتهم رجال الإسعاف لرفع الجثة بأمر النيابة العامة.

ووفقاً للمعاينة الأولى وروايات شهود العيان، فإن الحادث الذي وقع في شارع 45 بمنطقة العصافرة أمام قهوة قصر الشوق، وبالتقاطع مع شارع 30، جاء نتيجة مشاجرة بين سائقي «التكاتك» نتيجة تحميل القتيل لأحد الركاب خارج نطاق دوره المحدد في ذلك المكان الأشبه بموقف التكاتك بتلك المنطقة.

أصر القاتل على إنزال ركاب التوك توك من عربة القتيل، قبل أن يرفض الأخير ذلك، لتشدد المشاجرة بينهما، فيحمل القاتل بيده «مفك» ممن يستخدمونها في إصلاح «التكاتك» ويطعن بها رقبة السائق المسن، الذي وقع قتيلا، ولفظ أنفاسه الأخيرة في خلال دقائق معدودة.

حالة من الهلع والخوف سيطرت على الركاب والمارة الذين تصادف تواجدهم وقت الحادث، بينما هرع البعض للإمساك بالقاتل، وسط حضور سريع من قوات الأمن المتواجدة بجوار كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس التي تبعد خطوات عن موقع الحادث.

وأخذت قوات الإسعاف جثة المتوفى إلى مشرحة كوم الدكة، بينما تحفظت قوات الأمن على المتهمين لإجراء التحقيقات معهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لاستكمال سير القضية.