إعلان تنسيق الثانوية العامة 2021 بـ«تعليم الجيزة» الأسبوع المقبل

كشف مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنه سيتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة والفنية، الأسبوع المقبل، بعد اعتماد الحد الأدنى للتنسيق من قبل محافظ الجيزة، مؤكدًا أن التنسيق يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية.

وأضاف «الجيار» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه يجرى حاليًا رصد الإحصاءات النهائية لدرجات الطلاب، والتي يتم على أساسها تحديد الحد الأدنى للتنسيق، من خلال حساب المجمع التكراري ونسبة طلاب الثانوية العامة لطلاب الشهادة الإعدادية والكثافة الطلابية لكل مدرسة.

«الجيار»: انتهاء التقديم على تظلمات الشهادة الإعدادية الأسبوع المقبل

وتابع وكيل المديرية، بأنه يتم حاليًا التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية قبل إعلان الحد الأدنى للتنسيق، لافتًا إلى أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيًا في لجان مؤمنة جيدًا، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد.

تنسيق الثانوية العامة على 3 مراحل

وأوضح «الجيار» أن تنسيق الثانوية العامة، يتم على ثلاث مراحل، مشيرًا إلى أنه سيتم انتهاء التقديم لتظلمات الشهادة الإعدادية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وأن المديرية حريصة على التنسيق مع جميع الإدارات التعليمية لمتابعة سير التقديم للتظلمات.

التقديم لمدارس التكنولوجيا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتعتبر بديلًا للثانوية العامة، موضحة أن التقديم لهذه المدارس يبدأ خلال أيام، مشيرة إلى أنها تؤهل الطلاب لسوق العمل، من خلال التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة في مجالات التخصص بالإضافة إلى الدراسة النظرية.

وأضافت الوزارة، أن الدراسة في غالبية مدارس التكنولوجيا التطبيقية تتراوح مدتها بين ثلاث سنوات في العلوم الأساسية والثقافية ومجالات التخصص، مشيرة إلى أنها تتيح فرص عمل للطلاب بعد التخرج في شركات الشريك الصناعي، لافتة إلى أن التقديم يتم من خلال موقعها الإلكتروني.