هنا شيحة: «النهاردة يوم جميل» يناقش مشكلة الاغتصاب الزوجي بشكل غير مسبوق

أعلنت الفنانة هنا شيحة الانتهاء من تصوير مشاهدها من فيلم «النهاردة يوم جميل»، المقرر عرضه قريبًا في دور العرض المصرية والعربية، عقب مشاركتها في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

هنا شيحة: النهاردة يوم جميل قريبا فى دور العرض

قالت هنا شيحة في تصريحات تلفزيونية على هامش مهرجان أسوان، إن الفيلم يناقش قضية الاغتصاب الزوجي بشكل مباشر لأول مرة في الدراما المصرية والعربية.

وتخوض «هنا» بطولة فيلم «النهاردة يوم جميل»، بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم «باسم سمرة، نجلاء بدر، محمود الليثي، أحمد وفيق، انتصار، وفراس سعيد»، سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي.

هنا شيحة: فخورة بتجربة التحكيم فى مهرجان أسوان

وكانت هنا شيحة خطفت الأنظار في حفل ختام مهرجان أسوان لسينما المرأة بفستان سوارية، كما رفضت في حفل الختام، التعليق على مشكلات شقيقتها حلا شحية الشخصية، قائلة: «إنها ليس من حقها الحديث عنها».

وأعربت عن سعادتها الغامرة وفخرها بمشاركتها مؤخرًا كعضو لجنة تحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة في مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، موضحة أن برنامج الأفلام في النسخة الخامسة هذا العام كان مثيرًا وحافلًا بالأعمال القوية والناجحة التي تمكنت من طرح العديد من القضايا والأفكار الجريئة التي تعكس المجتمع بواقعية، كما عبرت عن سعادتها بمشاركة لجنة التحكيم مع المخرجة اليونانية إيوانا كريونا والمخرج السوري روش عبد الفتاح المدير الفني لمهرجان روتردام للفيلم العربي.

وصرحت هنا شيحة بأنها تحب مساندة المرأة المصرية والعربية في أعمالها دائما، متمنية أن تقدم كل ما في وسعها من أجل المرأة.