«قوية يا مصر».. حزب «حماة الوطن» يهدي الرئيس السيسي أغنية جديدة (فيديو)

أهدى حزب «حماة الوطن»، أغنية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعنوان «قوية يا مصر» بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.

وحملت الأغنية العديد من المشاهد التي توثق المشروعات التنموية التي نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستهلت بجملة الرئيس: «إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا».

وتقول كلمات الأغنية: «قوية يا مصر ورافعة مصر للسما.. إنتي الوطن وإحنا طموحنا نفديكي بروحنا، ويبقى ده من حظنا.. إنتي أمانا وأمننا.. حتى التاريخ في صفنا يشهد 7 آلاف سنة.. مصر الوطن.. قوية يا مصر في كل محنة ملهمة.. قوية يا مصر شوف كنا فين وبقينا فين.. شكرا لقائد مننا لما بيوعد بيوفي».

والأغنية من غناء الفنان مدحت صالح، وكلمات هاني عبد الكريم، وألحان غريب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «لم تكن ثورة الثلاثين من يونيو مجرد لحظة عابرة عبر فيها المصريون عن غضب أو سخط أو امتعاض، بل كانت أرقى صيحات التعبير عن أقوى الثوابت المصرية وأشدها رسوخا وأكثرها نبلاً، وهي الانتماء للوطن والولاء للأرض».

وأضاف: «إننا وإذ نحتفل اليوم بالذكرى الثامنة لثورتنا المجيدة، أتوجه برسالة غالية إلى كل من ضحى وقدم روحه ثمنًا لرفض التطرف والإرهاب، وأقول لهم: لن ننساكم.. أنتم في قلوبنا، نفخر بكم وننحني إجلالًا لأرواحكم الطاهرة».

واختتم: «وها هو يثبت للعالم كله صحة اختياراته مقدما على إعلان الجمهورية الجديدة بتحمله وصبره وقدرته على صنع المستحيل وهزيمة التحدى. حفظ الله مصر وشعبها إلى يوم الدين».