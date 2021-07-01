ميساء مغربي تُسافر إلى ألمانيا في رحلة علاجية بعد تعرضها لوعكة صحية

تصدرت ميساء مغربي ، محرك البحث «جوجل» وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد إعلانها تعرضها لوعكة صحية دخلت على أثرها أحد المستشفيات.

وقالت ميساء مغربي، في تصريحات تليفزيونية لها، إنّ السبب الرئيسي وراء تأجيل إطلاق مشروعها الجديد الخاص بالأزياء، هو مرورها بوعكة صحية، لم تُفصح عن تفاصيلها بعد، متابعة: «كل شيء من ربنا حلو.. زي ما ربنا بيمنحنا أيام حلوة، لازم يمنحنا ابتلاءات عشان نحمده طول الوقت».

ميساء مغربي قبل سفرها إلى ألمانيا: راضية بأي شيء ربنا هيكتبه لي

وأشارت ميساء مغربي، إلى استعدادها للسفر إلى ألمانيا خلال الفترة القليلة المُقبلة، في رحلة علاجية، متابعة: «عشان أطمن الجمهور، أنا هروح أطمن على نفسي وأرجع لكم.. أنا راضية بأي شيء ربنا هيكتبه لي.. وإن شاء الله ما يكون في حاجة وحشة.. لعله خير».

ميساء مغربي تتلقى لقاح كورونا

وتُعد ميساء مغربي، من أولى الفنانات اللواتي تلقين لقاح كورونا، حيث أعلنت عن تلقيها اللقاح في شهر يناير الماضي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث نشرت صورة لها أثناء تلقيها اللقاح، وعلقت قائلة: «اخترت التطعيم‬⁩ حفاظاً على صحتي وصحة مجتمعي، شكرا لدولة ⁧‫الإمارات‬⁩ الحبيبة ولحكامها الكرام لحرصكم على حياة كل من على أرضكم حفظكم الله ورعاكم وشكراً لوزارة الصحة على المجهودات الجبارة في سبيل احتواء الجائحة والحفاظ على الأرواح من جميع الأجناس».

ميساء مغربي تنفي إصابتها بفيروس كورونا

وكانت ميساء مغربي، قد أثارت جدلًا واسعا، خلال حضورها فعاليات الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، إذ تُداول إصابتها بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي نفته من خلال نشرها نتيجة مسحة كورونا، التي تبين سلبيتها.

وغادرت ميساء مغربي، بعدها مهرجان الجونة السينمائي متجهة إلى دبي، بعد أن حضرت عددا من الفعاليات بدعوة من إدارة المهرجان لحضور الدورة الرابعة من المهرجان داخل فندق النجوم الذي يضم معظم الفنانين العرب.