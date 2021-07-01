بدء اختبارات نادي الزمالك للناشئين باستاد طور سيناء

انطلقت اليوم الخميس اختبارات نادي الزمالك للناشئين في الإستاد الرياضي بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بحضور فريق من نادي الزمالك، يضم كلاً من عبد الواحد السيد، وهشام يكن، وأسامة حسن، ومحمد إبراهيم، إضافة إلى عطية حميد البدري، رئيس اللجنة المنظمة لاختبارات نادي الزمالك بجنوب سيناء.

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات حتى يوم الأحد المقبل، تحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وإشراف محمد توفيق، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.

وقال عطية حميد البدري، رئيس اللجنة المنظمة لاختبارات نادي الزمالك بجنوب سيناء، إنه جرى التنسيق بين منطقة كرة القدم بجنوب سيناء، والكابتن عبد الواحد السيد، لإجراء اختبارات الناشئين لكرة القدم لأول مرة على أرض جنوب سيناء، تسهيلاً على المواطنين من عناء السفر للقاهرة .

وأوضح أنه من المقرر أن تجري الاختبارات على مدار 4 أيام لاكتشاف الموهوبين من أبناء المحافظة، بينهم يومان على ملعب الاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، ويومان بملعب نادي شرم الشيخ الرياضي، للمرحلة العمرية بداية من مواليد 2001 وحتى مواليد 2011.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة لاختبارات نادي الزمالك، في تصريح له اليوم الخميس، أنه جرى تقسيم ملعب إستاد نادي الطور إلى 4 مجموعات، وبدأت الاختبارات بداية من الساعة الثالثة عصراً، بإشراف وفد لنادي الزمالك لكل مجموعة، لملاحظة اللاعبين وتحديد من يصلح للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة، تمهيداً لتصعيدهم على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن محافظة جنوب سيناء لها تجارب سابقة، وجرى تصعيد العديد من أبناء المحافظة على مستوى نادي الزمالك، ومنهم عبد الواحد السيد، وصالح جمعة وغيرهم، معرباً عن تمنياته تصعيد عدد من أبناء المحافظة الناشئين ضمن هذه الاختبارات.