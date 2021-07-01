الجيزة تعلن أماكن ومواعيد الغلق الجزئي لشارع الأهرام لمدة 3 أيام

أعلنت محافظة الجيزة الانتهاء من التنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للبدء فى نقل المرافق «غاز طبيعى» المتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومي لمترو الأنفاق.

ووأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أن الأمر يستلزم إجراء غلق جزئي بشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع ناصر الثورة والوحدة العربية والظافر لمدة 3 أيام، وذلك ابتداء من يوم الجمعة الموافق 2 يوليو الجارى وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو الجاري، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا فقط دون تعطيل حركه المرور.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي العمرانية بالمتابعة الميدانية للأعمال وسرعة رد الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال المشار إليها، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.