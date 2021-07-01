الأرصاد تحذر: ارتفاع في درجات الحرارة غدا الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع آخر في درجات الحرارة، غدًا الجمعة، مشددة على أنه يسود «طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية نهارا».

وتوقع خبراء الهيئة أن تسجل محافظة القاهرة والوجه البحري، درجة حرارة تصل إلى 39 درجة مئوية، بينما تصل في شمال الصعيد وجنوب سيناء إلى 40 درجة، وفي جنوب الصعيد إلى 44 درجة، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 35 درجة.

أما عن حالة الرياح، فأشارت الهيئة إلى أنها ستكون معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مع ظهور شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدا الجمعة

القاهرة 39 25

الإسكندرية 35 24

وادي النطرون 35 24

طنطا 39 25

شبين الكوم 39 25

دمنهور 37 25

بلطيم 35 25

مطروح 33 24

السلوم 33 24

سيوة 42 22

بورسعيد 35 26

دمياط 34 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 39 25

العريش 35 25

رفح 34 24

رأس سدر 40 25

نخل 38 19

نويبع 40 28

طابا 36 22

كاترين 34 17

الطور 36 25

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 41 30

مرسى علم 39 28

الفيوم 38 25

بني سويف 39 25

المنيا 39 25

أسيوط 41 25

سوهاج 41 26

قنا 43 26

الأقصر 44 30

أسوان 44 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 31

الوادي الجديد 43 26

شلاتين 38 32

أبو رماد 37 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28