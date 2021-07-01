72 ألف زائر في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

شهد اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 التي تقام تحت عنوان «في القراءة حياة» زيارة 72 ألف مواطن لقاعات المعرض مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وزيرة الثقافة تشيد بالتزام الجمهور بالإجراءات الاحترازية في معرض الكتاب

وأشادت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بالتزام الجمهور الشديد بالإجراءات الاحترازية المفروضة، مؤكدة أن المعرض استضاف في اليوم الأول 72 ألف زائر، وجرى رصد العدد من خلال المنصة الإلكترونية، مما يثبت وعي وحرص أبناء الوطن على القراءة والاطلاع، وأبدت سعادتها بإقامة هذه الدورة رغم التحديات .

رئيس هيئة الكتاب: مبادرة «ثقافتك» تشهد إقبالا كبيرا

وقال الدكتور هيثم الحاج إن مبادرة «ثقافتك كتابك» التي أطلقتها وزيرة الثقافة شهدت إقبالا كبيرا من الزوار، حيث تتراوح أسعار الكتب فيها من 1 إلى 20 جنيها، إلى جانب الإقبال على إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إضافة إلى أجنحة الهيئة العامة لقصور الثقافة ودار الإفتاء المصرية، وجناح الكتب التعليمية والأطفال.

كما أشاد الزوار بالتنظيم الجيد للمعرض الذي أتاح الوصول إلى الأجنحة بسهولة ويسر، سواء من خلال الخريطة الموجودة على المنصة أو الخرائط الإرشادية في أرجاء المكان، وكذلك المساعدة المقدمة من المتطوعين المنتشرين في كافة الأجنحة لإرشاد الجمهور، والتأكد من التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية، التي أقرتها وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن معرض الكتاب افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أمس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة ومجموعة من الوزراء، منهم الدكتور طارق شوقي وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، والدكتور مختار جمعة وزيرة الأوقاف، ومن المقرر أن يستمر المعرض إلى يوم 15 يوليو الجاري بالتجمع الخامس.