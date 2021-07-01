زوج هالة صدقي بعد الحكم بحسبه: «هو فيه مصاريف مدارس بالملايين؟»

اتهم سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، زوجته، بالكذب وتضليل الرأي العام، وذلك عقب صدور حكم ضده بالحبس، لامتناعه عن دفع مليون ومائة ألف جنيه مصري، وهي قيمة المصروفات الدراسية لابنيهما.

وكتب سامح سامي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «عايز أعرف هو فيه زوجة في مصر أخذت مصاريف مدارس بالملايين دي؟.. طب لما أنا راجل جامد قوي كده وعندي ملايين أمال أنتِ بتقولي ليه للرأي العام إني راجل محلتيش حاجة؟».

وأضاف: «مش هي دي هالة صدقي اللي طلعت على برنامج عمرو الليثي، وقالت أنا مش عايزة منه حاجة بس يسيبنا في حالنا؟.. وأنتِ رافعة عليا قضايا بملايين الجنيهات.. لغاية إمتى هتفضلي تكذبي وتضللي الرأي العام.. مين يستحمل 5 سنين في حرب رهيبة وشهود زور؟.. لغاية إمتى؟ حاولت إن كل واحد يروح لحاله من غير مشاكل وإنتي مصرة على المشاكل».

وكانت الفنانة هالة صدقي، تلقت في وقت سابق إنذارا بالطاعة من زوجها سامح سامي، بينما ردت «هالة» على أزمتها في تصريحات تلفزيوينة قائلة: «كل القضايا التي رفعها طليقي لم يكسبها، ولكنه استطاع فقط تخفيض نفقة مدارس أولاده إلى النصف، هو مبدع بصراحة مرة يشكرك ومرة يشتمك، ويبعت رسائل يعتذر ويقول مش هاعمل كده تاني، وتاني يوم اتشتم ومعرفش ليه».

وأضافت صدقي، «أنا اتجوزت في شقتي، وأما سبنا بعض كان في شقتي، فين الشقة اللي هاروح فيها الطاعة؟.. وكتب إن شقة الزوجية على عنوان أبوه، ولكن كل عنواينه في المرور وفي البنك على عنوان بيتي، بس هو فين الجثة ده هو في أمريكا، هروح أقعد لوحدي يعني»، مؤكدة أنه «لا يوجد بيت طاعة أو طلاق على الهواء عند المسيحيين»، وأن زوجها يريد «شو إعلامي».

وأشارت إلى أن زوجها قد يكون شعر بالخطأ الفادح الذي ارتكبه ويحاول الرجوع إليها، لكنه لا يجد طريقة ليعود بها، لذا يفتعل المشكلات، مشددة على أنه من العيب بث الرسائل التي أرسلها إليها.

وتابعت: «زودها أوي، وكل يوم فيه حاجة بتطلع على حسب المود، وياريته كسب أي قضية وأنا بحاول محسسش الولاد بالمشكلة بس هم حاسين إن في حاجة غلط، وهو رافع 6 قضايا بس القضية دي موصلتش ليا».