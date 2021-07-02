معرض الكتاب.. إصدارات جديدة لسلسلتي الذخائر وآفاق عالمية بقصور الثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وفي إطار مشاركة قطاعات الوزارة فى معرض الكتاب، يقدم جناح المركز القومي للترجمة، تخفيضات بنسبة 25% على جميع إصداراته لزوار المعرض، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

ويشارك المركز القومي للترجمة، بقائمة كبيرة من أهم وأحدث الإصدارات نذكر منها «فتيات خلف قضبان»، «سجون نختار أن نحيا فيها»، «الأزمات الشرقية: المسألة الشرقية واللعبة الكبرى»، «لغز الوعي»، «الغصن الذهبي»، «التفسير الإبداعي للأحلام»، «عوالم متنوعة في القص والعوالم الممكنة»، «الفلسفة الفرنسية في القرن العشرين»، «الأولاد البنات يتعلمون بطرق متباينة: دليل المعلمين والآباء»، «كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين».

وفى إطار مشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بالمعرض، أصدرت الهيئة عدة كتب ضمن سلسلة «الذخائر» وهي كتاب «نهج البلاغة»، ما اختاره الشريف الرضي من كلام أمير المؤمنين علي بن طالب بشرح الإمام محمد عبده، وتحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، وكتاب «مفاتيح العلوم» الذي وضعه أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب البلخي المعروف بالخوارزمي، وصدر عن السلسلة أيضا كتاب «المعارف» لابن قتيبة أبي محمد عبدالله بن مسلم، حقق وقدم له دكتور ثروت عكاشة، و«ديوان ذي الرمة» لغيلان التميمي، بالإضافة إلى كتاب «مختار الصحاح» في طبعة شعبية، وكتاب «بلاغات النساء» لابن طيفور، وكتاب «كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ» لأبي يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت في جزأين.

وعن سلسلة آفاق عالمية صدر كتاب «أنتولوجيا المسرح الفرنسي الحديث» في جزأين، ترجمة الناقدة والأكاديمية د. ماري إلياس.

يذكر أن جناح الهيئة في معرض الكتاب في صالة 1 جناح B4 وصالة 3 جناح B16 ويستمر المعرض حتى 15 يوليو الجاري يوميا من العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، والجمعة من الواحدة ظهرا.