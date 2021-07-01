«الصحة»: تجهيز 3 مراكز للعلاج.. ولجنة لاختيار المرضى

بدء علاج 10 حالات الأسبوع المقبل

كشف مصدر بوزارة الصحة عن تجهيز 3 مراكز لعلاج مرضى ضمور العضلات، وسيتم علاج أول 10 حالات الأسبوع المقبل، حيث وجّهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بتشكيل لجنة تضم كبار الأساتذة من وزارة الصحة والجامعات، تتمثل مهمتها فى اختيار الحالات وتقييمها ومعرفة الأولى منها، ضمن مبادرة الرئيس السيسى لعلاج هؤلاء، مشيراً إلى أن عدد الحالات وصل إلى 204، تمت معالجة 32 حالة بشكل فورى، والباقى سيتمّ اختيارهم من خلال اللجنة.

وأوضح المصدر أنَّ مرض الضمور العضلى يؤدى إلى ضعف متقدم فى العضلات، لافتاً إلى حاجة المرضى إلى أجهزة تنفس صناعى فى حالة تدهور الحالة المصابة وقد يؤدى إلى الوفاة، مبيناً أنَّه توجد علاجات تمّ ابتكارها، منها علاج تقدمه شركة «نوفارتس» لا غنى عنه ويعطى للمريض من خلال جرعة واحدة طول العمر، حيث تسعى الدولة لتوفير هذا العلاج.

«المتيني»: «عين شمس» ستعالج طفلين الشهر المقبل

من جانبه، كشف الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، عن أن الجامعة ستبدأ الشهر المقبل فى علاج طفلين من ضمور العضلات الشوكى بقيمة تصل إلى 5 ملايين دولار، وذلك بمستشفى عين شمس التخصصى، وحدة ضمور العضلات الشوكى، لافتاً إلى أنه تم التقدّم بأوراق الأطفال، ونجحت الجامعة فى الحصول على تكاليف العلاج من الشركة المنتجة للعلاج بالمجان، دون أن تتحمّل الجامعة أى نفقات فى تكلفة الدواء، مؤكداً أنه لن يتم تحميل أسر الطفلين أى تكاليف.