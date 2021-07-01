وزيرة الثقافة: هدف معرض الكتاب الأساسي دعم الناشرين المصريين والعرب

تحدثت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في اللقاء الفكري عبر المنصة الرقمية لمعرض الكتاب عن كواليس التجهيز الدورة الحالية من المعرض، قائلة: «واجهنا هذا العام جائحة كورونا وكانت مشكلة كبيرة جدا، خاصة أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يحظى باهتمام واسع وحضور مكثف، كان الخياران المطروحان أمامنا إما تأجيل المعرض نهائيا بسبب كورونا، أو الإصرار على إقامة الدورة».

وأضافت عبدالدايم: «بدراسة الأمر تقرر إقامة الدورة في 30 يونيو، وهو تاريخ عزيز علينا جميعا، أتوقع النجاح الكبير للمعرض، لأن هذه الفترة سمحت لنا لعمل كثير من الإضافات، ومنها التفكير في المنصة الرقمية للمعرض التي تعتبر خطوة فريدة، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي».

وتابعت: «كلنا نعلم أن هناك مشكلة تواجه الناشرين، والهدف الأساسى من إقامة المعرض هو دعم الناشرين، وأتصور أن البيع من خلال المنصة سيسمح بانفراجة لهذه الصناعة، كما تحدثت عن المشاركة العربية في المعرض، ودعم الناشرين اللبنانيين».

وذكرت: «كنا سعداء جدا بقرار معاملة الناشريين اللبنانيين مثل المصريين في ظل الظروف التى تمر بها دولة لبنان الشقيقة، وسعداء بوجودهم خاصة أن الإقبال على المشاركة من الناشرين والموزعين اللبنانيين كان كبيراù.

وأشارت إلى قرار مجانية التذاكر، قائلة: «كان قرار سليم جدا، لأن مع بداية تجربة المنصة الرقمية والرغبة فى إنجاحها كان لا بد أن نقدم شيئا، وهو الدخول مجانا خاصة أنها دورة استثنائية، أتحنا زيارة كبار السن وذوى القدرات الخاصة بمسارات خاصة مع إمكانية اصطحاب مرافق دون تذكرة دخول».

وتحدثت عن مبادرة ثقافتك كتابك، قائلة: «بدأنا هذه المبادرة من خلال معرض فيصل للكتاب وكان سعر الكتاب فيها من جنيه واحد إلى 20 جنيه وشهدت إقبالا كبيرا من الجمهور وخاصة الشباب، وبعد نجاحها في معرض فيصل فقررنا أن تكون في جميع المعرض على أن تكون انطلاقتها من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وسيكون لها حيزا من جميع معارض الكتاب في الفترة المقبلة».