«متحدث الكهرباء» ينفي زيادة أسعار بعض الشرائح 4.25 جنيه

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة أعلنت عن زيادة أسعار الكهرباء على مدى 5 سنوات، وتطبيق الزيادة الجديدة ابتداءً من شهر يوليو من كل عام، مشيرًا إلى أن الزيادة لم تشمل كل الشرائح، فتسعيرة الكهرباء للصناعة لم تتغير، وكذلك أسعار الكهرباء التجارية لم تتحرك.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، مساء الخميس، أن الأخبار التي تتحدث عن رفع تسعيرة الكهرباء للكيلو بواقع 4.25 جنيه، هي أمر غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بمد فترة تحريك الأسعار من سنتين لـ5 سنوات، حتى لا يشعر المواطن بالزيادة بصورة كبيرة، ولكي تستطيع الكهرباء تغطية التزاماتها، حتى لا تعود مصر للوضع المظلم الذي كانت تعاني منه.

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن زيادة الأسعار شملت من يستهلك حتى 1000 كيلو بمعدل 10 قروش للكيلو، والدعم ما زال موجودا حتى الآن، رغم الزيادة الجديدة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الكهرباء في وقت سابق، تثبيت قيمة رسوم خدمة العملاء، التي تُضاف على إجمالي قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية، بعدما أعلنت الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء، ولم تشهد أي زيادة عن العام الفائت، وفقا لاستهلاك كل شريحة طبقا للأسعار الجديدة التي طُبقت على فاتورة الاستهلاك بداية من اليوم، الأول من شهر يوليو الجاري.

وذكرت الوزارة، أن لحساب عداد الكهرباء مسبق الدفع طريقة معينة، متمثلة في أنه عند شحن العداد يتم إضافة الرصيد الجديد الذي يُشحن للرصيد الموجود أساسًا بالكارت حتى ينتهي، وهو يتوقف على طبيعة استهلاك المشترك.