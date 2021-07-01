أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 للمنازل.. «10 قروش لبعضها»

مع بداية شهر يوليو، وتطبيق زيادة أسعار الكهرباء، التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستهلاك كروت شحن العدادات مسبقة الدفع والذكية، ومع فواتير شهر أغسطس للعدادات القديمة، يبحث عدد من المواطنون عن أسعار شرائح الكهرباء الجديده 2021 للمنازل.

وترصد السطور التالية، أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021 للمنازل.

نسب الزيادة في أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2021

من المقرر أن تكون الزيادة بنسبة 10 قروش للشرائح الأولى والثانية والرابعة والخامسة، وتصل الزيادة في الشريحة الثالثة 12 قرشا.

أسعار شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة 2021 للمنازل بعد الزيادة

- الشريحة الأولى:

تكون من «صفر إلى 50 كيلو وات»، وسعر هذه الشريحة حاليًا تبلغ 38 قرشًا، وفي أول يوليو ستكون 48 قرشًا.

- الشريحة الثانية:

من «51 إلى 100 كيلو وات»، وسعرها الحالي 48 قرشًا، وفي يوليو ستكون 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة:

من «صفر حتى 200 كيلو وات»، وسعرها حاليًا 65 قرشًا وفي شهر يوليو ستكون 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة:

من «201 إلى 350 كيلو وات»، وسعرها حاليا 96 قرشًا ومع الزيادة الجديدة ستكون 106 قروش.

- الشريحة الخامسة:

من «351 إلى 650 كيلو وات»، وسعرها الحالي 118 قرشًا، وسترتفع في شهر يوليو إلى 128 قرشًا.

- الشريحة السادسة:

من «651 إلى ألف كليو وات»، لم تتغير عن الأسعار الحالية، وهي 140 قرشًا.

- الشريحة السابعة:

من «صفر إلى أقل 1000 كيلو وات» أصحاب هذه الشريحة لا يحصلون على دعم، وسعرها حاليا 118 قرشًا، وأول يوليو ستكون 128 قرشًا.

- ومن «صفر لأكثر من 1000 كيلو وات» أصحابها لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح، وستكون سعرها في يوليو المقبل كما هي حاليًا 145 قرشًا.

وبحسب وزارة الكهرباء، فإن حساب عداد الكهرباء مسبق الدفع له طريقة معينة، وتتمثل فى أنه عند شحن العداد يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد الموجود أساسًا بالكارت حتى انتهائه تمامًا، وهذا يتوقف على طبيعة استهلاك المشترك، علمًا بأنه لا يتم خصم أي مبالغ من العداد بنهاية الشهر.