إيناس عبدالدايم: «الفلوت» علمني الكثير وعشت أسعد لحظات حياتي معه

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنها تعتبر العزف على الفلوت أهم وأسعد لحظات في حياتها، موضحة: «عشت معها أجمل مشاعر ونجاحات، وعندما أتذكر السنوات الطويلة التي بذلت فيها مجهودا كبيرا أكون فخورة بذلك السلاح الذي كان في يدي طوال الوقت، فهو سلاح جميل ورفيق مشوار طويل».

وأضافت «عبدالدايم»، خلال حوارها ببرنامج «التاسعة»، عبر القناة الأولى، أن العزف لم يكن مجرد آلة لكنه حياة، مشيرةً إلى أن أعظم طموحاتها كانت تقديم حفلات تقوم فيها بالعزف: «نتج عن ممارستي للعزف تنظيم حياتي وتنسيق لأمور كثيرة فيها، وتعلمت الكثير من الفلوت».

وحول موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة، أكدت وزيرة الثقافة أنه يمثل فخرا للمصريين: «العالم كله تابع الحفل والمجهود المبذول كان رائعا للغاية والعمل كان متكاملا، ومشاركة وزارة السياحة مع مختلف أجهزة الدولة يؤكد أهمية التعاون والتكاتف، فقد عن هذا التعاون فخر وقيمة كبيرة، كما جرى تسليط الضوء على شريحة فنانين مهمين للغاية وهو فناني دار الأوبرا».

وأكدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أنها تفكر في الإنجاز لا في منافسة الوزارات الأخرى: «لو بنافس يبقى بنافس نفسي عشان أقدر أحقق حاجة أحسن، وبالنسبة لمعرض الكتاب فأنا معايا فريق عمل ممتاز، وكلنا كنا زملاء قبل ما أكون مسؤولة عن الوزارة، وفي تناغم وانسجام رائع بيننا، إحنا مصدقين بعض ومصدقين النجاح وعايزين ننجح، لكن لو على المنافسة فإحنا بننافس نفسنا».