انقطاع الكهرباء في جميع محافظات العراق باستثناء «إقليم كردستان»

انقطع التيار في الشبكة الوطنية للكهرباء في جميع المحافظات العراقية، اليوم، باستثناء «إقليم كردستان العراق»، دون معرفة الأسباب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت الشبكة الإخبارية، إن التيار الكهربائي انقطع في العاصمة العراقية «بغداد» والمحافظات الأخرى، دون إعلان السلطات العراقية، أي موقف حتى الآن، موضحة أن الظلام خيم على بغداد باستثناء بعض المناطق التي تعمل فيها المولدات الأهلية غير التابعة للشبكة الوطنية.

وتعرضت خطوط الطاقة في العراق، في وقت سابق، لعمليات استهداف تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق، وعادة ما توجه الاتهامات لتنظيم «داعش» الإرهابي بهذه الاعتداءات.

إصابات جراء انهيار مبنى قيد الإنشاء بشكل كامل في العاصمة الأمريكية «واشنطن»

وفي الولايات المتحدة، تم إنقاذ عامل بناء بعد أن حوصر لمدة ساعة ونصف تقريبا تحت أنقاض مبنى قيد الإنشاء انهار بشكل كامل بعد ظهر أمس الخميس في العاصمة الأمريكية «واشنطن».

وقالت إدارة «خدمات الإطفاء والطوارئ الطبية» في العاصمة في تغريدة، إن الانهيار الكامل للمبنى رقم 900 في «شارع كينيدي» نتج عنه حصار شخص تحت الأنقاض وإصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

وأضافت الإدارة الأمريكية، في وقت لاحق، إنه تم نقل 4 أشخاص مصابين بجروح إلى المستشفى، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ الرجل المحاصر في النهاية وكان واعيا.

وجاء انهيار المبنى، بعد أسبوع واحد من انهيار جزئي لمبنى سكني مكون من 12 طابقا في «سيرفسايد» بولاية «فلوريدا» الواقعة في جنوبي شرق الولايات المتحدة، أدى إلى مقتل 18 شخصا على الأقل في المأساة حتى أمس الخميس، ولا يزال 145 آخرون في عداد المفقودين.

وكانت رئيسة بلدية «مقاطعة ميامي-ديد» دانييلا ليفين كافا، أعلنت أمس الاول الأربعاء، أن من بين القتلى طفلان بعمر 4 و10 سنوات، موضحة أن أي خسارة للأرواح هي مأساة. واشارت المسؤولة الأمريكية، إلى أن «خسارة أطفالنا أكبر من أن تُحتمل»، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وكانت عمليات البحث والإنقاذ، توقفت منذ صباح أمس الخميس بعد أن أشارت أجهزة المراقبة إلى احتمال انهيار الجزء المتبقي من المبنى، فيما سافر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى «سيرفسايد»، واجتمع مع العائلات المتضررة وقدم لها العزاء.