عاجل.. غلق شارع الهرم في الاتجاهين جزئيا لمدة 3 أيام

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، إغلاق شارع الهرم من الاتجاهين لتنفيذ أعمال القطع العرضي بشارع الأهرام بالاتجاهين وتقاطعه مع شوارع «ناصر الثورة، الوحدة العربية والظافر، لنقل المرافق «غاز طبيعى» والمتعارضة مع مسار محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع، ما يستلزم غلقا جزئيا بشارع الأهرام في الاتجاهين وتقاطعه مع شوارع «ناصر الثورة، الوحدة العربية، الظافر»، لمدة 3 أيام من اليوم الجمعة وحتى صباح يوم الأحد الموافق 4 يوليو الجارى، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل الحركة المرورية.

وأشارت إدارة مرور الجيزة إلى أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.