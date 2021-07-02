حالة الطقس الجمعة.. شديد الحرارة والعظمى في القاهرة 39 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، وحالة الطقس الجمعة شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحار رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأفادت هيئة الأرصاد، وفقًا لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، بأنَّ نسبة الرطوبة سترتفع، ما يزيد من درجات الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات.

الطقس ليلًا والظواهر الجوية

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنَّ الطقس ليلا معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة صباحًا على الطرق المؤدية للقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري، إضافة لنشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وستكون درجات الحرارة بالنحو التالي:

القاهرة العظمى 39 والصغرى 25.

الإسكندرية العظمى 35 الصغرى 24.

مرسى مطروح العظمى 33 والصغرى 24.

سيوة العظمى 42 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 35 والصغرى 19.

دمياط العظمى 34 والصغرى 25.

الإسماعيلية 38 الصغرى 25.

السويس العظمى 39 والصغرى 25.

العريش العظمى 35 والصغرى 25.

طابا العظمى 36 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 34 والصغرى 17.

شرم الشيخ العظمى 41 والصغرى 31.

الغردقة العظمى 41 والصغرى 30.

الفيوم العظمى 38 والصغرى 25.

بني سويف العظمى 39 والصغرى 25.

المنيا العظمى 39 والصغرى 25.

أسيوط العظمى 41 والصغرى 25.

سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 .

قنا العظمى 43 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 44 والصغرى 30.

أسوان العظمى 44 والصغرى 28.

الوادي الجديد العظمى 43 والصغرى 25.

شلاتين العظمى 39 والصغرى 32.

حلايب العظمى 36 والصغرى 28.