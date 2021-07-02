ينتظر عشرات الآلاف من أولياء الأمور، نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 في جميع المحافظات وذلك بعد انتهاء التقديم الذي بدأ في الأول من يونيو وحتى أخر يونيو الماضي، حيث جرى فتح باب التقديم إليكترونياً عن طريق بوابة خدمات ولي الأمر لنحو 17 محافظة، بينما جرى التقديم على مواقع مديريات التربية والتعليم لـ10 محافظات، كما أتاحت تلك المحافظات التقديم يدوياً عن طريق المدرسة وتخصيص موظف للتسجيل للأهالي الذين تعذر عليهم التسجيل بالموقع الإليكتروني.

وتقدم« الوطن»، طرق الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 في جميع المحافظات ، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 في جميع المحافظات

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 في جميع المحافظات ، من خلال الدخول إلى بوابة خدمات ولي الأمر التابعة لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــــــــا، وإدخال الرقم القومي للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 بكفر الشيخ

بينما أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 من هنـــــــــــا، حيث سيتم إتاحة النتيجة لتقديم لرياض الأطفال - رسمي لغات - متميز لغات.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 ببورسعيد والسويس

كما يمكن لأولياء الأمور بمحافظة بورسعيد الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 ببورسعيد من هنـــــــــــا، بينما يحق لأهالي محافظة السويس الاستعلام من هنـــــــــــا، وذلك عبر موقع البوابة الإليكترونية لمديرية التربية والتعليم.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 .. القاهرة والجيزة

ويمكن لأولياء الأمور، الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021 القاهرة والجيزة ، حيث أتاحت القاهرة رابطا من هنــــــــــــــا، بينما اتاحت الجيزة رابطاً من هنـــــــــــــــا، ويمكنكم طباعة الاستمارة حال ظهور النتيجة.

نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021.. 5 محافظات

وأتاحت 5 محافظات بينهم الإسكندرية نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2021، حيث يمكن لأبناء الإسكندرية الاستعلام من هنــــــــــــا، وأولياء الأمور بمحافظة الشرقية الاستعلام من هنــــــــــــــا، كما يمكن لأبناء المنوفية الاستعلام من هنـــــــــــــا، ولأبناء القليوبية الاستعلام من هنـــــــــــــا، بينما يستعلم أبناء بني سويف من هنـــــــــــا، عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي .