ضبط حلاوة طحينة بها حشرات نافقة داخل مصنع دون ترخيص بمغاغة

ضبطت الجهات الرقابية في المنيا، مصنعا لإنتاج الحلاوة الطحنية، دون ترخيص في إحدي قري مركز مغاغة، وتبين وجود حشرات نافقة داخل برميل يحتوي علي الحلاوة التي كان مقررا تعبئتها وطرحها في الأسواق.

كان أحد المواطنين، قدم شكوي لمنظومة الشكاوي الحكومية، بمجلس الوزراء تفيد بوجود أطعمة «حلاوة طحينية»، ولحوم فاسدة منتهية الصلاحية بأحد المصانع المتواجدة بإحدى القرى بمركز مغاغه، شمال محافظة المنيا، موضحًا أنه يتم تغيير الغلاف الملصق على المنتج بعد تعديل بيانات الإنتاج، مطالبًا بفحص شكواه.

وبإحالة الشكوى إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بعدم وجود منتجات لحوم بالمصنع محل الشكوى، ولكن تم العثور خلال المعاينة على «برميل»، يحتوي على «حلاوة طحينية» مُصنعة مُعدة للتعبئة، ومن الفحص المبدئي للمنتج تلاحظ عدم نظافته وعُثر به على حشرات نافقة، وعليه تم سحب عينات للوقوف على مدى صلاحيته، وأسفرت نتائج تحليل العينات أن المنتج غير صالح للاستهلاك الادمي، وتم تحرير محضر جنح بقسم شرطة المنيا، وتم إعدام ما يحتويه البرميل من مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وكان الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنطومة، أكد أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، تتلقي وترصد وتفحص وتتابع شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، وحلها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات المختصة، لاسيما تلك التي تتطلب سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة وصحة المواطنين ومصالحهم.