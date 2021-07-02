أغنية محمود العسيلي على خدك تتصدر «تريند» يوتيوب بـ 250 ألف مشاهدة

طرح الفنان محمود العسيلي أغنية «على خدك»، مساء أمس، عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، وتجاوزت 250 ألف مشاهدة خلال ساعات، وتصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت ضمن المركز الثامن في «تريندات يوتيوب».

محمود العسيلي في أغنية على خدك

احتفل الفنان محمود العيسلي بنجاح أغنية «على خدك» عبر حسابه على تطبيق «إنستجرام»، حيث نشر مقاطع من الأغنية شاركها عدد من المعجبين عبر خاصية الـ«ستوري».

ونشر العسيلي عبر حسابه، قائلا: «على خدك دلوقتي موجودة على يوتيوب بداية الصيف وبداية لحاجات كتير أوي قريب».

كلمات أغنية محمود العسيلي على خدك

ثواني عمري كانت بتفوت عليا سنين

وحشتيني لدرجة كنت أنا نفسي ماتخيلهاش

وكان قلبي بيسأل ليه ما بنشوفهاش

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك

وكفاية اللي احنا ضيعناه

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك

ده وجودك بالنسبة ليا حياة

ليالي فيها عيشنا ومليون ذكرى ده ما بينا كتير يا روحي قولي سامحتي خلاص بلاش تفكير

وخدي مني قلبي وعمري بحاله خدي عيني كمان

حياتي ده أنا مقدرش أشوف القمر زعلان

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

وعلى زعلك ماقدرش أنا على زعلك

وكفاية اللي احنا ضيعناه

وعلى خدك ادي بوسة على خدك

يا لذاذتك في الدنيا دي مين قدك

ده وجودك بالنسبة ليا حياة

ووصل عدد المشتركين في القناة الرسمية لمحمود العسيلي على «يوتيوب» إلى مليون ونصف المليون مشترك، وحققت أعماله الغنائية عددا كبيرا من المشاهدات، حيث وصلت مشاهدات أغنية «حلم بعيد» إلى 39 مليون مشاهدة، بينما تجاوزت مشاهدات «يا ناس» حاجز الـ 37 مليون، بينما حققت أغنية «وجع الهوى» 22 مليون مشاهدة.