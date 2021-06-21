محمود العسيلي يكشف موعد طرح أغنية على خدك

أعلن الفنان محمود العسيلي، تفاصيل أغنيته الجديد، التي يستعد لطرحها، ومن المقرر أن تحمل اسم «على خدك»، بعد فترة غياب عن الساحة، طيلة الأيام الماضية، بسبب ظروف جائحة كورونا.

محمود العسيلي يطرح أغنية على خدك بعد أيام

وطرح «العسيلي» برومو الأغنية عبر منصاته الإلكترونية، وعلق عليه قائلا: «مستني النهاردة اتفرج على أول نسخة من الكليب الجديد «على خدك»، إن شاء الله الكليب هينزل آخر الشهر، ويا رب نبتدي الصيف مع بعض بطاقة».

على خدك للفنان محمود العسيلي صورت فيديو كليب

يذكر أن آخر أغنيات محمود العسيلي، كانت «بقت معايا» من كلمات سارة فرج، ألحان إيهاب عبدالواحد ومحمود العسيلي، توزيع أمير هداية، إنتاج «دي إس ميديا» و«صوت الدلتا»، ومن إخراج إبراهيم حدرج، وتقول كلماتها:

إنت لسه فاكراها تايهة، ومحتاجة لك

جاي تنصح النصائح خليها لك

تعمل إيه وما تعملش إيه، وإنت مالك

وإنت مالك، وإنت مالك

جاي بتعدل عليها، مين سمح لك

ولا بتخوفها منك زي عادتك

وإن من غيرك تضيع، وتعيش في وحدة

كان زمان مابقتش تاكل من الكلام ده

كانت معك مغمضة وبإيدك ساحبها

حتى ع النفس اللي تاخذه بتحاسبها

وهمتها إن حياتها بعدك تبقى باهتة

بس شافت جوة حضني الدنيا أحلى

اللي شايفها بعينك مابقتش هي

الضعيفة خلاص معايا بقت قوية

إنسى حتى إن في خيالك يوم تطولها

جنبي وافقة يعني مش وافقة بطولها

يذكر أن الفنان محمود العسيلي كان اتخذ قرارا مسبقا بعدم طرح أي ألبومات غنائية، مرة أخرى في مشواره الفني، منذ عام 2010، حيث إنه كان من أوائل الفنانين الذين انطلقوا في مسيرة الأغنية السنجل منذ ذلك الحين، وقدم عشرات الأغنيات السنجل والديوهات الغنائية، من بينها ديو أغنية اختراع الذي قدمه مع الفنان تامر حسني العام الماضي.