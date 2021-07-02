القبض على المتهم بتعذيب طفل في أسيوط: كان بيلعب بالشارع

ألقت قوات الأمن بمحافظة أسيوط، القبض على متهم بتعذيب طفل وضربه أثناء لهوه في الشارع، وإحداث إصابته في أماكن متفرقة من جسده، وجرى اقتياد المتهم إلى مركز الشرطة للتحقيق معه وسؤاله حول الواقعة، وعقب عرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تعذيب طفل في أسيوط.. كان يلهو في الشارع

وتبين قيام الشخص المتهم بتعذيب طفل في أسيوط، أن الطفل كان يلهو في الشارع فقام المتهم بضربه خلال لعبه مع عدد من أصدقائه بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط وأصابه في أماكن متفرقة بالجسم، وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى الفيديو الخاص بالواقعة وجرى القبض على المتهم وعرضه على النيابة التى أمرت بحبسه.

تعذيب طفل في أسيوط.. إخطار بالواقعة

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ من منار كامل، مدير إدارة مكتب حماية الطفل بأسيوط، يفيد بتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى فيديو خاص برجل يقوم بتعذيب طفل في أسيوط، وضربه بصورة وحشية أثناء لهوه مع عدد من أصدقائه بمنطقة المعلمين بمدينة أسيوط.

وبالبحث والتحرى وفحص الفيديو، تبين أن الواقعة حدثت بمنطقة المعلمين بحى غرب مدينة أسيوط وجرى إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وجرى تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم جددت حبسه 15 يومًا.

تعذيب طفل في أسيوط.. تداول الواقعة على فيس بوك

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لرجل يقوم بتعذيب طفل في أسيوط، وضربه بدون رحمة الأمر الذي أثار غضب العديد من المتابعين، معتبرين إياه أمرا خطيرا على أبنائهم أثناء وجودهم في الشوارع.

وألقت الأجهزة الأمنية في محافظة أسيوط القبض على المتهم، الذي تعدى على الطفل، وقال مصدر أمني إن المتهم يواجه عقوبة الحبس والغرامة.