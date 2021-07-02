الإفراج عن شحنة «تبغ مسخن» يتسبب في أزمة بين شركات السجائر الأجنبية

تسببت واقعة الإفراج عن شحنة من سجائر «التبغ المسخن» التى لم تحتوى على الصورة التحذيرية الصحية الواجب توافرها على علب السجائر، فى نشوب أزمة حادة بين شركات السجائر الأجنبية العاملة بالسوق المصرية.

وقالت مصادر مطلعة إن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة أفرجت قبل أيام عن شحنة «تبغ مسخن» تابعة لأكبر شركة سجائر أجنبية عاملة بالسوق المصرية، رغم رفضها في وقت سابق بسبب عدم مطابقة علب السجائر للمواصفات المصرية.

وتشترط وزارة الصحة على شركات السجائر الأجنبية ضرورة طباعة صورة وعبارة تحذيرية على العلب الخاصة بالشركة كشرط لطرح منتج «التبغ المسخن» بالسوق، وفي يناير الماضي أعلنت إحدى الشركات الأجنبية طرح أول منتج من هذه الفئة بعد التزامها بطباعة الصورة التحذيرية والعبارة اللازمة وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وبحسب المصادر فإن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وعدد من الجهات المعنية الأخرى تلقوا شكاوى بشأن وجود إخلال بالمنافسة في السوق، عقب السماح لأكبر شركة سجائر أجنبية بإدخال الشحنة دون الالتزام بقرار وزارة الصحة.

وأكدت المصادر، أن المنتج التابع للشركة الذي يحمل اسم «أيكوس»، لم يتم طرحه رسميا في السوق المصرية حتى الآن، موضحة أن ما يحدث في الوقت الحالي يعد إزدواجية في معايير التعامل مع الشركات.

وحاولت «الوطن» التواصل مع رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعليق على الأمر، «لكن لم تتلق رد»، بينما كشف خطاب رسمي أرسلته غرفة الصناعات الغذائية إلي وزيرة الصحة عن تلقى الغرفة عدة شكاوى من بعض مصانع الدخان نتيجة عدم إصدار الوزارة التحذير الصحي، الذي تقوم الشركات بطباعته على عبوات التبغ المسخن والسجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني، حتى الآن.

وقال الخطاب - الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه - إن مصانع السجائر تشكو نتيجة عدم إرسال وزارة الصحة «الإسطوانة المدمجة» (سي دي) التي تحمل التحذير ويتم الالتزام به، وطالب الخطاب الوزيرة هالة زايد بإصدار التحذير عملا بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين كافة المستثمرين في القطاع.

وترسل وزارة الصحة كل عام إسطوانة مدمجة تحوي شكل موحد للعبارات والصورة التحذيرية، إلي الشركات، حيث لا يمكن لأي شركة من شركات السجائر العاملة في السوق طرح منتجها من دونه.

وفي 15 يونيو الماضي رفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، دخول شحنة من سجائر التبغ المسخن لإحدى شركات السجائر الأجنبية الكبرى العاملة في السوق المصرية، عبر جمارك المطار، بسبب عدم احتوائها على التحذير الكتابى والصورة التحذيرية الرسمية التي تصدرها وزارة الصحة.