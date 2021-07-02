رئيس التحرير

محمود مسلم

وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية

كتب:

الوطن
12:12 م | الجمعة 02 يوليو 2021
وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT «السلام، العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان»، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل  بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث «تم إفتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس»، ومحطة للسوبرجيت، فضلًا عن الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - السلام».

وتفقد الوزير باقي محطات المشروع  والتي بلغت نسبة تنفيذها 88%، حيث تم تفقد محطة العبور وتم الاطلاع على معدلات تنفيذها، وتفقد ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

كما تفقد عددًا من كباري المشروع مثل كوبري جنيفة، حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري  سيارات  تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات  وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشمل  على 7 كباري LRT «كباري مسار»، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، وبلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها وهي كباري «الإسماعيلية، جنيفة، الروبيكي1 و2» 99%، وجارِ تنفيذ  كباري العاصمة 1 والعاصمة 2، والتي اصبحت في مراحلها الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100%  وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية «مدني - تشطيبات» 88 % بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ  المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: «العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار  الكهربائي السريع».

كما اطلع وزير النقل، على الجدول الزمني الخاص  باستكمال تحالف افيك /كريك لكافة التوريدات الخاصة بالأنظمة، حيث تم توريد أعمدة الكاتنري، وجارِ تركيبها وهي الاعمدة التي تغذي القطار بالكهرباء.

وأكد الوزير، سرعة توريد  باقي التوريدات مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها وتركيب الأنظمة واختبارها، خاصة وأن المحطات قاربت على الانتهاء استعدادًا لوصول عدد 2 قطار نهاية يوليو 2021 تمهيدًا للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبيًا.

وأوضح وزير النقل، أن تتم  كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع  وتوريد القطارات على أن يتم  التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح  الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة «العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة»، كما أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي LRT قد وجهت القيادة السياسة بمد مساره الى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين «الطلبة والعاملين  بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي» ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2 و3 و4؛ ليصل إلى قلب العاشر من رمضان  ليبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق «القاهرة –الاسماعيلية» الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة  ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.

وأوضح أنه يتم تنفيذه على 4 مراحل الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى العاصمة (2) مدينة الفنون والثقافة، و الثالثة جنوبًا بعدد 4 محطات «3 علوية +1سطحية»، محطات «العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع»، والرابعة شمالا إلى داخل مدينة العاشر من رمضان بعدد 3 محطات.

كما توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع  قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة  الذي يبلغ طوله  56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 22.3% و بلغت نسبة الاعمال المدنية 26% تشمل «التنفيذ والتوريدات والتصميم».

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 19% حيث يجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 6.6% ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 70%، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال  الوحدات المتحركة 28.6% وسيتم توريد القطار الاول والثاني فى يوليو وأغسطس على التوالى وجارى تصنيع القطار الثالث والرابع والخامسوتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع.

وأكد أن أي منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل، حيث وجه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية»، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت وزير النقل، إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

يشار إلى أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كم ومخطط افتتاحها نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.

وتابع أن مشروعى المونوريل «العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر» يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات «الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب» ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030، نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.

{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0646\u0642\u0644 \u064a\u062a\u0627\u0628\u0639 \u0623\u0639\u0645\u0627\u0644 \u062a\u0646\u0641\u064a\u0630 \u0627\u0644\u0642\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0647\u0631\u0628\u0627\u0626\u064a \u0627\u0644\u062e\u0641\u064a\u0641 (LRT) \u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0639\u0627\u0635\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0625\u062f\u0627\u0631\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

وزير النقل يوجّه بسرعة إنشاء محور الجزائر بعد إزالة التعديات على السكة الحديد بطرة

ثالث جولة خلال أسبوع.. 7 توجيهات من وزير النقل للعاملين بالسكة الحديد

وزير النقل: استبعاد 268 إخوانيًا من الوظائف الحرجة بالسكة الحديد

موقف محرج.. سيارة نقل ثقيل عكس الاتجاه وأخرى بحمولة زائدة أمام وزير النقل (فيديو)