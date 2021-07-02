وزير النقل يتابع أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السلام العاصمة الإدارية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي LRT «السلام، العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان»، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء وسائل النقل بالجر الكهربائي، بما يسهم في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وتسهيل حركة تنقل المواطنين وتقديم خدمات نقل متميزة، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق.

وبدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية الكبيرة التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية إستثمارية على مساحة 15 فدانا ليتم تبادل الخدمة بين خمسة وسائل نقل مختلفة، حيث تشمل محطة لمترو الخط الثالث «تم إفتتاحها وتشغيلها» ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف «LRT»، ومحطة للسكك الحديدية «القاهرة - السويس»، ومحطة للسوبرجيت، فضلًا عن الأتوبيس الترددي «عدلي منصور - السلام».

وتفقد الوزير باقي محطات المشروع والتي بلغت نسبة تنفيذها 88%، حيث تم تفقد محطة العبور وتم الاطلاع على معدلات تنفيذها، وتفقد ورشة القطار الكهربائي الخفيف LRT والتي تضم 26 مبنى وبلغت نسبة تنفيذها 67%.

كما تفقد عددًا من كباري المشروع مثل كوبري جنيفة، حيث يشمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها جميعاً وتشغيلها تجريبياً أمام حركة السيارات وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشمل على 7 كباري LRT «كباري مسار»، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كوبري السويس، وبلغت نسبة تنفيذ 4 كباري منها وهي كباري «الإسماعيلية، جنيفة، الروبيكي1 و2» 99%، وجارِ تنفيذ كباري العاصمة 1 والعاصمة 2، والتي اصبحت في مراحلها الأخيرة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أنفاق المشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100% وهي نفق سيارات عند حدائق العاصمة ونفقينLRT هما نيو هليوبوليس وبدر، كما بلغت نسبة التنفيذ الكلية للأعمال الإنشائية للمرحلتين الأولى والثانية «مدني - تشطيبات» 88 % بعدها تابع الوزير أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محطات: «العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائي السريع».

كما اطلع وزير النقل، على الجدول الزمني الخاص باستكمال تحالف افيك /كريك لكافة التوريدات الخاصة بالأنظمة، حيث تم توريد أعمدة الكاتنري، وجارِ تركيبها وهي الاعمدة التي تغذي القطار بالكهرباء.

وأكد الوزير، سرعة توريد باقي التوريدات مع قيام هيئة الأنفاق باعتمادها وتركيب الأنظمة واختبارها، خاصة وأن المحطات قاربت على الانتهاء استعدادًا لوصول عدد 2 قطار نهاية يوليو 2021 تمهيدًا للبدء في اختبارها ثم تشغيلها تجريبيًا.

وأوضح وزير النقل، أن تتم كافة هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تصنيع وتوريد القطارات على أن يتم التشغيل التجريبي ويتم الافتتاح الرسمي للمرحلتين الاولى والثانية في التوقيتات المحددة.

وأشار إلى أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية جديد للمجتمعات العمرانية الجديدة «العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة»، كما أن القطار الكهربائي الخفيف LRT سيتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور، ومع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في المحطة المركزية ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة.

ولفت إلى أن القطار الكهربائي LRT قد وجهت القيادة السياسة بمد مساره الى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة المواطنين «الطلبة والعاملين بالمنطقة الصناعية المقيمين بالعاشر من رمضان والأهالي» ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة بعد إضافة محطات العاشر من رمضان 2 و3 و4؛ ليصل إلى قلب العاشر من رمضان ليبدأ المسار من محطة عدلى منصور ثم يمتد موازياً لطريق «القاهرة –الاسماعيلية» الصحراوى إلى مدينة بدر، ثم يتفرع شمالاً بعدها حتى قلب مدينة العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الادارية الجديدة ليمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.

وأوضح أنه يتم تنفيذه على 4 مراحل الأولى من محطة عدلي منصور حتى محطة العاصمة (1)، والثانية من بعد محطة العاصمة (1) حتى العاصمة (2) مدينة الفنون والثقافة، و الثالثة جنوبًا بعدد 4 محطات «3 علوية +1سطحية»، محطات «العاصمة الإدارية 3 - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية – المحطة المركزية للتبادل مع القطار السريع»، والرابعة شمالا إلى داخل مدينة العاشر من رمضان بعدد 3 محطات.

كما توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الادارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم ويشمل عدد 22 محطة، حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 22.3% و بلغت نسبة الاعمال المدنية 26% تشمل «التنفيذ والتوريدات والتصميم».

كما بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 19% حيث يجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 6.6% ويتم اجراء الاختبارات عليها تباعا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 70%، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الوحدات المتحركة 28.6% وسيتم توريد القطار الاول والثاني فى يوليو وأغسطس على التوالى وجارى تصنيع القطار الثالث والرابع والخامسوتابع الوزير خلال جولته بالمسار أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع.

وأكد أن أي منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل، حيث وجه بضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد، خاصة مع الأهمية الكبيرة للمشروع حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً «القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية»، وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت وزير النقل، إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

يشار إلى أن قطاع مونوريل العاصمة الإدارية يتم تنفيذه على مرحلتين على التوازي تمتد المرحلة الأولى من موقع الورشة بالعاصمة الإدارية الجديدة حتى محطة مسجد المشير بطول حوالي 45 كم ومخطط افتتاحها نهاية مايو 2022، وتمتد المرحلة الثانية من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول حوالي 11.5كم ومخطط افتتاحها فى فبراير 2023.

وتابع أن مشروعى المونوريل «العاصمة الادارية الجديدة والسادس من أكتوبر» يتم تنفيذهما من خلال تحالف يضم شركات «الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب» ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة وسيساهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030، نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل بإعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.