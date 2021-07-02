أعلنت مكاتب القبول والتسجيل في جامعات منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية والكلية التقنية من خلال بوابة القبول الإلكتروني الموحد وفتح التقديم بجامعات الرياض 1443هـ، فتح باب التقديم للطلبة من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية والتي تبدأ الدراسة بها من يوم 21 من شهر محرم.

وتعتمد الدراسة في العام الدراسي المقبل على الحضور الفعلي للطلاب؛ لذلك أعلنت القبول الإلكتروني الموحد، فضلًا عن أهمية تلقي التطعيم اللازم حتى يتمكن الطلبة وهيئة التدريس من دخول الجامعة.

خطوات التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد وفتح التقديم بجامعات الرياض 1443هـ

ونستعرض في السطور التالية خطوات التسجيل في بوابة القبول الإلكتروني الموحد وفتح التقديم بجامعات الرياض 1443هـ، حيث سيتمكن الطلبة من التقدم في جامعات منطقة الرياض والكلية التقنية من خلال التسجيل في موقع بوابة القبول الموحد ويمكن اتباع الخطوات التالية:

- التوجه إلى موقع بوابة القبول الموحد على شبكة الإنترنت، من الصفحة الرئيسية يتم الضغط على تقديم جديد.

- يتم فتح باب التقديم يوم الرابع من شهر يوليو 2021.

- يتم إدخال بيانات الطالب من رقم السجل المدني ودرجة اختبار القدرات.

-الإجابة على الأسئلة المطلوبة، وإدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

- اختيار كلمة مرور وتأكيدها والضغط على تسجيل ومتابعة.تفعيل التسجيل والدخول على الموقع والتعرف على إجراءات القبول.

كما تم تحديد مواعيد فتح الباب لاستقبال المتقدمين من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية للتقديم في جامعات الرياض والكلية التقنية من خلال بوابة القبول الموحد ويمكن الاطلاع على الجدول الزمني:

- بدء التقديم على الالتحاق بجامعات الرياض والكلية التقنية من يوم 4 من شهر يوليو 2021.

- يستمر التقديم حتى يوم 10 من شهر يوليو ولمدة ستة أيام فقط الساعة الثانية عشر ظهرا.

- يوم 11 من شهر يوليو يتم الإعلان عن أسماء المرشحين من الكليات الصحية.

- يوم 12 من شهر يوليو يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية.

- الإعلان عن نتائج الفرز الأول يوم 15 من شهر يوليو 2021.

- يتم التأكيد على النتائج وإعلان القبول النهائي يوم 17 يوليو 2021.

-يكون التأكيد النهائي للقبول ينتهي يوم 24 من شهر يوليو 2021.

ومن شروط القبول العامة، أن يحصل الطالب على شهادة الثانوية العامة، ولا يمر عليها أكثر من 5 سنوات، ويحصل الطالب على اختبار القدرات والتحصيلي، ويلتزم بشروط كل جامعة.