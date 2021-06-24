«الذهبية» بـ10 آلاف جنيه.. نفاد تذاكر حفل تامر حسني في الرياض اليوم

يتواجد الفنان تامر حسني في المملكة العربية السعودية لإحياء حفل غنائي، مساء اليوم، في عاصمة المملكة العربية السعودية، الرياض، حيث يقام الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، ويرافقه في الحفل دي جي باندا.

أسعار حفل تامر حسني في السعودية

وتتراوح أسعار التذاكر من 315 وحتى 631 دولار أمريكيا، في 5 فئات تشمل: «الذهبية» 394 دولار، «البلاتينية» بقيمة 473 دولار، «الماسية» بقيمة 552 دولار، وأخيرا «الملكية» والتي تبلغ 631 دولار أمريكي أي ما يوازي 10 آلاف جنيها مصريا، وتم بيع أغلب التذاكر في بعض الفئات، ولم يتبقى سوى عدد محدود من المقاعد، وذلك وفقا للموقع الرسمي للحجز.

ويعيش الفنان تامر حسني حالة من النشاط الفني، خاصة بعد عرضه أحدث أفلامه «مش أنا» في دور العرض السينمائي، حيث حقق الفيلم إيرادات مليون جنيه في أول أيام عرضه، وفقا للموزع السينمائي محمد ناقرو عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

وقال ناقرو، إن الفنان تامر حسني يحقق حالة استثنائية، أولى من نوعها في مبيعات التذاكر بشكل عام، مضيفا أن جميع تذاكر أول عرض للفيلم نفدت قبل العرض بثلاثة أيام، حيث جرى فتح صالات إضافية كي تسع جماهير النجم لحضور فيلمه الجديد.

فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايز المالكي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم محمد عبد الرحمن، والعمل من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال الفنان تامر حسني كان فيلم «الفلوس» الذي قدمه عام 2019 بجانب عدد من الأبطال ومنهم زينة وخالد الصاوى وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف ومنهم أحمد السقا، والفيلم من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.