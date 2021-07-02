رئيس مدينة سفاجا تتفقد مصابي حادث غرق 3 أفراد من أسرة واحدة

تفقدت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، المصابين في حادث غرق أسرة مكونة من أربعة أفراد من محافظة قنا بشاطئ كيلو 8 بمدينة سفاجا والذي أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص هم الزوجة وطفلها وشقيقها، بينما أصيب طفلها الآخر وأحد الأشخاص كان يحاول إنقاذهم، وجرى إيداع الجثث مستشفى سفاجا المركزى بينما يخضع الطفل والمصاب الآخر للعلاج في العناية المركزة.

وتوجهت المغربي لقسم العناية المركزة بمستشفى سفاجا للاطمئنان على حالتهما وتبين واستقرار حالة الإبن والمنقذ، و كلفت إدارة الأزمات والمتابعة الميدانية بمتابعة مناظرة الطب الشرعى بمشرحة مستشفى سفاجا لجثث الضحايا حتي يتم تسليم الجثامين لذويها، فيما أكد مصدر طبي بمستشفى سفاجا أن حالات الوفاة جاءت نتيجية إسفكسيا الغرق، حيث توفوا جميعا قبل انتشالهم من مياه البحر.

كانت غرفة عمليات البحر الأحمر، تلقت إخطارًا، اليوم الجمعة، بغرق أربعة أشخاص من أسرة واحدة بالشاطئ العام الكائن بمدينة سفاجا وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة الزوجة وطفلها وشقيقها وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفي سفاجا المركزي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأفاد مصدر طبي بأن طفلهما الآخر 11عاما يرقد بغرفة العناية المركزة في حالة خطيرة ويخضع للرعاية الطبية اللازمة، بينما أصيب شخص آخر حاول إنقاذهم.