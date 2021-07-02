سيدي براني.. أشهر مدينة تنتج العنب الصحراوي وأضاحي العيد

تعد سيدي براني، أشهر مدينة في محافظة مطروح، في إنتاج أضاحي العيد، من أغنام البرقي، تضم أكبر عدد من الأغنام، والماعز، من أجود الأنواع، ويعمل أهالى سيدي براني في زراعة الشعير والقمح الصحراوى الذي يروى بمياه الأمطار، وينتجون التين والزيتون واللوز، كما يعمل أخرون في تربية الأغنام والإبل، وهي من المدن الكبيرة بالمحافظة.

سيدي براني.. أين تقع أم القرى

تقع مدينة سيدي براني، عند علامة الكيلو 140 غرب مدينة مرسي مطروح، وهي مدينة ساحلية تتبع إداريًّا محافظة مطروح، وسُميت على اسم الشيخ الساعدي البراني، وهو شيخ سنوسي تولى أمر زاويتها فسُميت زاوية براني، ويضم مركز ومدينة سيدي براني قري «شماس، وأبو اسطبل، والزويدة، وأبو مرزوق، والفاخري، والقطراني، والظافر، وأبو مزهود»، ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، وتشتهر بأغنام البرقي ويقصدها التجار لشراء أعداد كبيرة منها قبل موسم عيد الأضحي، بحسب الشيخ كريم المعبدي، من عواقل قبيلة القطعان ببرانى، الذى أكد لـ«الوطن» أنها تشتهر بزراعة العنب الصحراوي الأسود، منذ العصر الرومانى، والمعروف بعنب براني، وجرى تسجيلة جغرافيا، من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمات والجهات الدولية منذ عام.

سيدي براني.. تشتهر بالصيد وتعتمد على مياه الأمطار والمياه الجوفية

ويطلق عليها «أم القرى»، لوجود العديد من القبائل الذين يقيمون بها، من القطعان وأولاد علي والسننه، بجميع فصائلهم وتركيباتهم، كما يوجد بها مقر المنطقة الغربية العسكرية، والتى تحمى مصر، من أي خطر، ويعمل معظم سكانها في الزراعة وصيد الأسماك، وسواحلها الممتدة بين مدينتى النجيلة والسلوم، غنية بالثروة السمكية، ومصادر المياه بها إما آبار جوفية أو عن طريق تجميع مياة الأمطار بالآبار النشو والرومانى والخزانات في فصل الشتاء واستخدامها في الشرب على مدار العام.