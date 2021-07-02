تحرير 766 محضرا وضبط آلاف السلع الفاسدة في حملات تموينية بقنا

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، حملات مكثفة علي الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 766 محضر مخالفة .

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، في بيان صحفي، اليوم، إن الحملات تحفظت على 3130 عبوة زيت طعام، و4700 عبوة سجائر ،و 1020قطعة مستلزمات عمارة، و4600 خامات بلاستيك، و200 عبوة منظفات، و 8372 عبوة أدوية، و طنين أرز، وطن مكرونة ،وطنين دقيق فاخر، و6 أطنان سكر، و3 أطنان ملح طعام، و187 كيلو لحوم بلدية، و 173 كيلو مصنعات لحوم، و3716 عبوة سمن نباتي و1350 عبوة عصائر، و7700 عبوة آيس كريم، و200 كيلو أسماك معلبة، وطنين ردة خشنة .

وأضاف أن حملات التفتيش نجحت أيضاً فى تحرير 766 محضرا بينها 528 محضرا بالأسواق والمحلات، و238 محضرا بالمخابز والمطاحن في مختلف أنحاء المحافظة، مشيرا إلى إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، في إطار حرص المحافظة وأجهزتها التنفيذية على إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة مدى التزام التجار بالأسعار المتداولة، مؤكدا أن المديرية مستمرة في شن حملاتها بشكل يومي على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين.