نتائج اللوتو اللبناني.. قيمة الجائزة الأولى تصل لـ«مليارات».. (فيديو)

يتابع ملايين الأشخاص حول العالم نتائج اللوتو اللبناني لمعرفة أرقام البطاقات الرابحة، بينما تواجه نتائج اللوتو اللبناني الكثير من التساؤلات، الخاصة بالمصداقية وأسباب عدم سؤال المتسابق قبل الدخول في أي مسابقة عن مشروعية المسابقة وإمكانية تزويرها أو لعب خلف الأبواب المغلقة أم هي شرعية وحقيقية.

ويوجد العديد من هذه النوعية من المسابقات في الكثير من دول العالم، منها ما يذاع عبر القنوات التلفزيونية ومنها ما يذاع على المواقع الإلكترونية ومواقع السوشيال ميديا واليوتيوب.

نتائج اللوتو اللبناني: الجائزة الأولى أكثر من 5 مليارات ليرة

ويقدم موقع اليانصيب اللبناني بطاقات اللوتو اللبناني، حيث تكون عبارة عن جوائز مادية كبيرة لكافة الرابحين، ويمكن للفائز الحصول علي ملايين الليرات اللبنانية من خلال هذه المسابقة.

ويقوم الكثير من اللبنانيين من مختلف المدن اللبنانية بشراء البطاقات للاشتراك في اللوتو اللبناني أملا في الحصول على هذه الجوائز المادية الكبيرة، حيث يقوم موقع اليانصيب الوطني اللبناني بطرح بطاقات الاشتراك في اللوتو اللبناني مرتين أسبوعيا وبالتحديد يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأصبحت نتائج اللوتو اللبناني متاحة الآن مع إمكانية الاستعلام عنها، وتبلغ قيمة الجائزة الأولى لـ«اللوتو اللبناني» أكثر من 5 مليارات ليرة لبنانية وكلما تراكمت الجائزة الأولى، زاد الطلب على مراكز البيع، لتصل نسبة البيع في بعضها إلى اكثر من 90 % عن سابقاتها من السحوبات.

«يوما ما سأربح»، جملة يرددها الكثيرون، للتخلص بشكل سريع من أوضاعهم الاقتصادية في بلاد الأرز، حيث إن اللوتو اللبناني هو الطريقة الأسرع للحصول على ثورة في البلد المنهك اقتصاديا.