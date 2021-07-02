اتحاد الصناعات: انتعاشة في سوق الملابس الجاهزة والمبيعات زادت 40%

قال محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن السوق المصرية استردت جزءا كبيرا من عافيتها، كما أن معدلات الإنتاج والاستهلاك اقتربت من الوصول لنفس معدلات ما قبل جائحة كورونا.

وأشار عبدالسلام في بيان اليوم الجمعة، إلي نمو المبيعات في السوق بأكثر من 40٪ عن فترة الجائحة، فضلا عن ارتفاع طاقات التشغيل في المصانع لأكثر من 70٪ من الطاقة الإنتاجية الكلية، وفي المقابل تراجعت الطاقات المتعطلة لأقل من 30٪.

ولفت رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أنه تم اليوم افتتاح معرض (ايجي كيدز اند نيللي) لملابس الأطفال والذي يستمر حتي يوم الأحد المقبل برعاية الغرفة، مضيفا «إن العالم استطاع التغلب علي الصدمة الأولي للجائحة واستكمل نشاطه بشكل طبيعي، ومع ظهور اللقاحات استأنفت الأنشطة الاقتصادية العمل بكامل طاقاتها، وهو ما انعكس بشكل واضح علي أرقام الصادرات أيضا والتي شهدت تحسنا ملحوظا».

وتوقع استمرار حالة الانتعاش التي بدأها السوق المحلي مع موسم عيد الفطر المبارك، لاسيما مع قرب انطلاق الأوكازيون الصيفي وزيادة الطلب خلال موسم الإجازات.

كانت غرفة الملابس الجاهزة أعلنت أمس، عن انطلاق النسخة 53 من معرض «إيجي كيدز اند نيللي»، والذي يعد الحدث الأهم والأكبر في صناعة وتجارة منتجات ملابس واكسسوارات الأطفال، والذى يستمر لمدة 3 أيام للتجار وأصحاب المحلات، حيث يقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض، فى مدينة نصر.

وتشمل مجالات المعرض ملابس الأطفال بأنواعها والإكسسوار، والأحذية والشنط، ومستلزمات الأطفال الرضع، وأيضا مستلزمات الحمل والرضاعة، بالإضافة إلى أثاث وألعاب الأطفال والأدوات التعليمية، حيث سيتم تخصيص جزءا من المعرض أيضا لعرض وبيع أحدث مستلزمات الإنتاج في مجالات تصنيع ملابس الأطفال.

ويستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية، ويعد المعرض فرصة مناسبة لإبرام تعاقدات تجارية بأسعار منافسة، وفقا لبيان الغرفة.