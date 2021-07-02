تنسيق التمريض العادي محافظة الإسكندرية 2021 المرحلة الثانية

أغلقت إدارة التدريب والمعاهد في الإسكندرية، رابط تنسيق مدارس التمريض 2021 في محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، بعد فتح التنسيق لمدة 3 أيام على الموقع، وتم تحديد 260 درجة كحد أدنى للقبول بتلك المدارس في المرحلة الأولي.

تنسيق التمريض العادي 2021 المرحلة الثانية في الإسكندرية

وينتظر أولياء الأمور فتح الباب للمرحلة الثانية من تنسيق التمريض العادي في الإسكندرية، بنفس وشروط التقديم، والأوراق المطلوبة بتلك المدارس في المدينة الساحلية، مع اختلاف درجة القبول في المرحلة الثانية والتي من المتوقع أن تنخفض لأكثر من 10 درجات عن المرحلة الأولي وذلك بعد حساب نسبة الإشغال في المدارس وعدد القبول في المرحلة الأولي ثم إعلام المرحلة الثانية لتنسيق التمريض العادي.

شروط تنسيق التمريض العادي المرحلة الثانية في الإسكندرية

شروط التقديم في تنسيق التمريض 2021 محافظة الإسكندرية

- أن تكون الطالبة مصرية من أب وأم مصريين، ولا تقبل بنين.

- أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية من محافظة الإسكندرية، مع إحضار صورة من بطاقة ولي الأمر تثبت الإقامة في الإسكندرية.

- أن تكون الطالبة حسنة السير والسلوك مع إحضار شهادة حسن سير وسلوك.

- أن تكون الطالبة حاصلة على الشهادة الإعدادية حديثا للعام الدراسي 2020 - 2021.

- يتم القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة.

- ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يسمح بالزواج في أثناء فترة الدراسة.

- استثناء أبناء الشهداء «جيش، شرطة، الجيش الأبيض»، من جميع شروط القبول، ما عدا الكشف الطبي، وأن تكون شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، مع إحضار ما يثبت الوفاة في أثناء تأدية الواجب الوطني بشهادة معتمدة ومختومة.