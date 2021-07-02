أوقاف الإسكندرية تستعد لعيد الأضحى بتجهيز مقرات لتحصيل الصكوك
صك الأضحية يتم تحصيله في 11 لجنة فرعية بخلاف المساجد الكبرى
كتب:
كيرلس مجدى
12:02 م | الجمعة 02 يوليو 2021
عيد الأضحى
استعدت مديرية أوقاف الإسكندرية، لعيد الأضحى المبارك، من خلال توفير مقرات لتحصيل الصكوك وتوعية المواطنين، وذلك في إطار مشروع صكوك الاضاحى الذي تبنته وزارة الأوقاف منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس وإيصال لحوم الاضاحى إلى من يستحقها.
لجان لتلقي أموال صكوك عيد الأضحى في الإسكندرية
وقامت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية بإعداد لجان استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين فى الاشتراك فى صكوك الاضاحي وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة:
- الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية: 01224301231
01000427427
- الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة : 01067521116
01270601272
- الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة
م : 01010155236
11 لجنة فرعية لتلقي أموال صكوك عيد الأضحى في الإسكندرية
كما تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة فى جميع أنحاء المحافظة والتى تم توزيعها على النحو التالى:
1. شرق عمارات الاوقاف الدور الارضي بجوار مسجد علي بن ابي طالب
المسئول : الشيخ حاتم ابو بكر عبد الكريم 01022118947
2. محرم بك طريق السريع اعلي مسجد الرحمن
المسئول : الشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب دويدار
م : 01030552202
3.العجمي الهانوفيل الرئيسي اعلي مسجد محمد موسى
المسئول : الشيخ محمد حسين ابو زيد
01143600720
4. وسط اعلي مسجد سيدي عبد الرزاق
المسئول: الشيخ ابراهيم رمضان سالم فرج
01024051234
5. المنتزة شارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين
المسئول الشيخ علي البنا
01008283560
6. العامرية اول عرب العراوه اعلي مسجد النور المحمدي بجوار القسم
المسئول الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق
01223351030
7. غرب شارع الامير لؤلؤ القباري اعلي مسجد اهل الذكر
المسئول الشيخ ماهر عبد الجواد احمد 01061398025
8. العامرية ثان طريق العاميرية كينج مريوط مربع الورش
المسئول الشيخ احمد ابراهيم احمد عاشور
01000194520
9. برج العرب مدينه برج العرب الجديدة اعلي مسجد العنيق
المسئول الشيخ ابراهيم ابراهيم محمد عبد اللطيف
01113233352
10.الجمرك شارع فرنسا اعلي المسجد الارضي زنقه الستات
المسئول الشيخ اشرف محمد علي سليمان
01285725840
11. الرمل شارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين
المسئول الشيخ عبد السلام رزق عبد السلام
01004345007
بالإضافة إلى المساجد الكبري بالمحافظة.
12 معلومة عن صكوك عيد الأضحى
- صك الاضحية يكتب في الوزارة باسم المضحي ونأتي له بالصك مختوم من وزارة الأوقاف باسمه.
- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.
- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.
- سعر صك الأضحية 2000 جنيه مصرى للصك الواحد
- يستمر التبرع حتى ثالث أيام التشريق
- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين
- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية
- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة
- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة
- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل
- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.
- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية.
الإسكندرية حصلت 11 مليون جنيه ضمن صكوك عيد الأضحى العام الماضي
وكان لأهالي الإسكندرية حظ وافر من شراء صكوك الأضحية العام الماضى حيث كانت عائدات مديرية أوقاف الأسكندرية وحدها من الصكوك مايزيد على 11 مليون جنيه وقد كان نصيب محافظة الإسكندرية من لحوم الاضاحى العام الماضى ما يزيد عن 65 طن تم توزيعها على مستحقيها بالمحافظة.
اقرأ المزيد:
-
عيد الأضحى
-
أجواء عيد الأضحى
-
عيد الاضحى
-
موعد عيد الاضحى 2021
-
عيد الاضحي 2021
-
موعد يوم عيد الأضحى 2021
-
أول أيام عيد الأضحى 2021
-
عيد الأضحى 2021 السعودية
-
موعد عيد الاضحي 2021
-
عيد
-
عيد الاضحى 2020
-
موعد عيد الاضحي 2021 فلكيا
-
عيد الأضحى 2019
-
تعلم عيد الأضحى
-
روتين عيد الأضحى
-
تعليم عيد الأضحى
-
عيد الأضحى للصغار
-
عيد الأضحى chouftv
-
أسئلة عن عيد الأضحى
-
عيد الأضحى للأطفال
-
عيد الأضحى 2021 مصر
-
عيد الأضحى في المغرب
-
موعد عيد الأضحى 2021
-
عيد الأضحى لسنة 2021
-
وقفة عيد الأضحى 2021
-
تاريخ عيد الأضحى 2021
-
الإسكندرية
-
عيد الاضحى
-
صكوك الأضحية
-
عيد الأضحى
-
عيد الاضحي
-
عيد الأضحي
-
عيد الأضحى المبارك
-
الأضحية
-
عيد
-
العيد
-
صكوك الأضاحي
-
عيد الاضحى 2020
-
الأضحى
-
صك الأضحية
-
خروف عيد الأضحى
-
أجواء عيد الأضحى
-
روتين عيد الأضحى
-
عيد الأضحى مبارك
-
عيد الأضحى للصغار
-
عيد الأضحى chouftv
-
عيد الأضحى للأطفال
-
صكوك الأضاحى
-
عيد الأضحى في المغرب
-
أضحية العيد
-
أول أيام عيد الأضحى 2021
-
موعد يوم عيد الأضحى 2021
-
عيد الأضحى 2021 السعودية
-
عيد الأضحى 2021 في الجزائر
-
عيد الاضحى 2021
-
موعد عيد الاضحى
-
اداب عيد الاضحى
-
تاريخ عيد الأضحى 2021 بالمغرب