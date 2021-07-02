أوقاف الإسكندرية تستعد لعيد الأضحى بتجهيز مقرات لتحصيل الصكوك

استعدت مديرية أوقاف الإسكندرية، لعيد الأضحى المبارك، من خلال توفير مقرات لتحصيل الصكوك وتوعية المواطنين، وذلك في إطار مشروع صكوك الاضاحى الذي تبنته وزارة الأوقاف منذ سنوات عديدة للتيسير على الناس وإيصال لحوم الاضاحى إلى من يستحقها.

لجان لتلقي أموال صكوك عيد الأضحى في الإسكندرية

وقامت مديرية أوقاف الإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية بإعداد لجان استعدادا لتلقى الأموال الخاصة بالراغبين فى الاشتراك فى صكوك الاضاحي وعلى رأس هذه اللجان اللجنة الرئيسية بالمديرية برئاسة:

- الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية: 0122430123‪1

01000427427‪

- الشيخ هاشم الفقى مدير الدعوة : 01067521116

01270601272

- الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة

م : 01010155236‪

11 لجنة فرعية لتلقي أموال صكوك عيد الأضحى في الإسكندرية

كما تم إنشاء لجنة فرعية بكل إدارة فى جميع أنحاء المحافظة والتى تم توزيعها على النحو التالى:

1. شرق عمارات الاوقاف الدور الارضي بجوار مسجد علي بن ابي طالب

المسئول : الشيخ حاتم ابو بكر عبد الكريم 01022118947

2. محرم بك طريق السريع اعلي مسجد الرحمن

المسئول : الشيخ عبد الوهاب محمد عبد المطلب دويدار

م : 01030552202

3.العجمي الهانوفيل الرئيسي اعلي مسجد محمد موسى

المسئول : الشيخ محمد حسين ابو زيد

01143600720

4. وسط اعلي مسجد سيدي عبد الرزاق

المسئول: الشيخ ابراهيم رمضان سالم فرج

01024051234

5. المنتزة شارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين

المسئول الشيخ علي البنا

01008283560

6. العامرية اول عرب العراوه اعلي مسجد النور المحمدي بجوار القسم

المسئول الشيخ عبد الرازق عبد الله عبد الرازق

01223351030

7. غرب شارع الامير لؤلؤ القباري اعلي مسجد اهل الذكر

المسئول الشيخ ماهر عبد الجواد احمد 01061398025

8. العامرية ثان طريق العاميرية كينج مريوط مربع الورش

المسئول الشيخ احمد ابراهيم احمد عاشور

01000194520

9. برج العرب مدينه برج العرب الجديدة اعلي مسجد العنيق

المسئول الشيخ ابراهيم ابراهيم محمد عبد اللطيف

01113233352

10.الجمرك شارع فرنسا اعلي المسجد الارضي زنقه الستات

المسئول الشيخ اشرف محمد علي سليمان

01285725840

11. الرمل شارع 45 العصافره قبلي اعلي مسجد الصابرين

المسئول الشيخ عبد السلام رزق عبد السلام

01004345007

بالإضافة إلى المساجد الكبري بالمحافظة.

12 معلومة عن صكوك عيد الأضحى

- صك الاضحية يكتب في الوزارة باسم المضحي ونأتي له بالصك مختوم من وزارة الأوقاف باسمه.

- صك الأضحية هو عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف بشراء سهم فى الأضحية والذبح عنه.

- صكوك الأضاحى تصل للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا.

- سعر صك الأضحية 2000 جنيه مصرى للصك الواحد

- يستمر التبرع حتى ثالث أيام التشريق

- يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين

- يتم الذبح طبقا للشريعة الإسلامية

- صك الأضحية يصل لمستحقيه بعزة وكرامة

- صك الأضحية تعظيم لثواب الصدقة

- صكوك الأضحية تجسيد لقيم التكافل

- دار الإفتاء أكدت أن الصك نوعٌ من أنواع الوكالة وهى جائزةٌ فى النيابة عن الذابح فى الأضحية.

- يجب على الوكيل وهى الوزارة أن تراعى الشروط الشرعية للأضحية.

الإسكندرية حصلت 11 مليون جنيه ضمن صكوك عيد الأضحى العام الماضي

وكان لأهالي الإسكندرية حظ وافر من شراء صكوك الأضحية العام الماضى حيث كانت عائدات مديرية أوقاف الأسكندرية وحدها من الصكوك مايزيد على 11 مليون جنيه وقد كان نصيب محافظة الإسكندرية من لحوم الاضاحى العام الماضى ما يزيد عن 65 طن تم توزيعها على مستحقيها بالمحافظة.