حملات نظافة في مراكز المنيا وإزالة تعديات بـ«مطاي وديرمواس»

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، أعمال صيانة ونظافة بميدان «بالاس»، وتابعت أعمال تركيب صدادات، وشبك حديد، يحول دون إصابة الأطفال، بالإضافة إلى صيانة كشافات الانارة بالميدان.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأعمدة الإنارة، وتمهيد الطرق، والميادين العامة، ومتابعة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، وانتظام العمل بالمشروعات بالقري والاحياء.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز المنيا، انتظام العمل بنقاط تحصيل مشروع المواقف بطريق مصر اسوان، بالإضافة إلى متابعة التزام الركاب والسائقين، بالإجراءات الاحترازية بالمواصلات العامة والمواقف، والتأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات.

كما واصلت مراكز ومدن محافظة المنيا، المتابعة المستمرة لحالات البناء المخالف، والعشوائي، والتعديات على الاراضى الزراعية، واملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتكليفات محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية للتصدي لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية، وأملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة إتخاذ الاجراءات القانونية، وتحويل المخالفات للنيابة العسكرية، لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، بحوض الجزيرة الصغيرة، بقرية منبال، بمساحة 12سهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالتي تعدي في المهد، على الأراضي الزراعية، بمساحة 5 قيراط، بقرية دلجا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.