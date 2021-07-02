أستاذ اجتماع: توفير شقق لخريجي دور الأيتام يمنع استقطابهم

كشف محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، عن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي مبلغا ماليا كبيرا لتخصيص شقق سكنية مفروشة للأطفال الذين يبلغون 18 عاما ويتركون دور رعاية الأيتام.

عز الدين: توفير شقق مفروشة لخريجي دور الأيتام

وأضاف عشماوي، في تصريحات تلفزيونية على قناة إكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أن وزيرة التضامن الاجتماعي أفادت أمس بأن الرئيس السيسي خصص مبلغا كبيرا للأطفال الذين يبلغون سن 18 عاما، وسيتركون دور رعاية الأيتام وليس لهم سكن وهذا المبلغ لتوفير شقق مفروشة لهم، على أن يتم تأهيلهم مهنيًا بحيث يمتلك وظيفة وسكن بعد خروجه من دار الرعاية.

الدكتورة إنشاد عز الدين، أستاذ علم الاجتماع بجامعة المنوفية، اعتبرت أن تلك الخطوة تساعد في تقليل الفجوة بين فئات المجتمع، وبخاصة خريجي دور الأيتام الذين يلازمهم دائًما شعور بالوحدة وعدم الاستقرار وعدم الأمان لعدم وجود أهل يساندونهم في رحلة حياتهم.

توفير شقق لخريجي دور الأيتام يقضي على سهولة استقطابهم للجماعات المتطرفة

وتابعت عز الدين في حديثها لـ«الوطن»: أن قرار الرئيس السيسي يحمل أهمية مجتمعية وإنسانية، حيث يعزز شعور تلك الفئة بالانتماء للوطن ويقضي على سهولة استقطابهم للجماعات ذات الفكر المتطرف: «شعورهم بالأمان والانتماء للمجتمع ده هيساعد على محاربة تكوين جماعات متطرفة ومحاربة الفكر المتطرف».

يذكر أنه يتم توفير الرعاية للأطفال في دور الأيتام بأشكال مختلفة، وذلك بحسب الموقع الرسمي لوزارة التضامن- قطاع الشؤون الاجتماعية، ومنها المؤسسات الإيوائية والحضانات الإيوائية.