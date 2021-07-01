«التضامن» تعلن عن وظائف خالية بالأسمرات لسكان القاهرة الكبرى

أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، أن مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أعلن عن حاجته لعدد من العاملين لشغل الوظائف التالية:

- مدير تدريب وإنتاج.

- أخصائي نفسي «خبرة في تطبيق اختبارات الذكاء».

- أخصائى سيكوموتر.

- أخصائى تكامل حسي.

- سياحة وفنادق.

- أفراد أمن.

وأكد مجمع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على ضرورة توافر الشروط التالية:

- لا يزيد السن عن 25 عاما لوظائف أخصائي نفسي، أخصائي سيكوموتر، أخصائي، تكامل حسي، سياحة وفنادق، وأفراد أمن.

- المؤهل المطلوب لوظيفة مدير تدريب وإنتاج، «تربية فنية» أو «اقتصاد منزلي».

- المؤهل المطلوب لوظيفة أفراد أمن «متوسط».

- الخبرة المطلوبة لمدير التدريب والإنتاج، لا تقل عن 5 سنوات في مجال التدريب والتصميم والإنتاج.

- يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن قاطني القاهرة أو الجيزة أو القليوبية.

وأوضحت المؤسسة القومية، أنها قطاع خاص وليست حكومية، مشيرة إلى أن العاملين يخضعون لفترة تدريب 3 شهور، ويتم عمل عقد سنوي بعد فترة الاختبار تجدد سنويا برغبة الطرفين، كما يتم التأمين على العاملين صحيا واجتماعيا، على أن يكون مقر العمل بمجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات.

خطوات التقدم للوظيفة:

وللتقدم للوظائف يجب ملء الاستمارة الخاصة بالتقديم مرفق معها السيرة الذاتية، والمؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك بمقر مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات، أو بمقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، بدءا من السبت 2 يوليو 2021 وحتى السبت 17 يوليو 2021.