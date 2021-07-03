حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتسم بشخصيته الصريحة والجريئة وأبرز عيوبه العند، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ما زال في برجك يعمل لصالحك ويساعدك على القيام بنشاطات كثيرة وتستطيع أن تثبت نفسك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ بمنزل الحب يعدانك بالسعادة والقوة، وفي الأفق لقاءات عاطفية واجتماعية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان هيثم أحمد زكي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 أبريل.