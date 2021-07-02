حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الميزان بكونه شخصية تميل إلى الاتزان، ولا تلجأ إلى التطرف، ودائما ما يميل إلى الحلول الوسط، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

من المناسب اليوم أن تهتم بتقريب وجهات النظر مع من حولك ومع شركاء العمل، وحاول أن تكون لبقا مع الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يشوشك.. حاول أن تتغلب على انفعالاتك الداخلية ولا تنسَ حق الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان بهاء سلطان، ويوافق تاريخ ميلاده 1 أكتوبر.