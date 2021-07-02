حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحوت من أقل الأبراج أنانية أو حبًا للذات، فهو يميل للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم أن تضاعف تركيزك وأن تراجع جيدا خطواتك تجنباللأخطاء والخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في وضع معاكس.. حاول أن تتحكم في انفعالاتك واستخدم منطقا سليما يجعلكمقنعا مع الأصدقاء والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل محمود الجندي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 فبراير