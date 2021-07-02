حظك اليوم الجمعة 2-7-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج القوس يتميز بالكرم والمثالية ولديه حس دعابة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم ملهما، وقد تأتيك فرصة تحلم بها، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يجعلك تظهر تعاطفا وحنانا مع من تحب، وتحصل في المقابل على الحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان عمرو سعد، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.