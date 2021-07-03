حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يتمسك بآرائه ولا يتخلى عنها بسهولة، لكنه يقدم العديد من النصائح القيمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ما زال الفلك ينصحك بأن تراقب في صمت، وأن تتأمل من حولك في هدوء حتى تكون رأيا صائبا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.