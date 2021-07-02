أعلنت هيئة التأمين الصحي، شروط دخول مدارس التمريض للتأمين الصحي، التابعة للهيئة لعام 2021/2022، والتى ستبدأ تقيدم ملفاتها يوم 5 يوليو الجاري، وتستمر يوم 15 يوليو، حيث سيتم فتح باب الطلبات لتقبل أوراق التقديم في المدارس المنتشرة بـ17 محافظة على مستوى الجمهورية.

شروط دخول مدارس التمريض للتأمين الصحي

واستثنت أبناء شهداء الجيش والشرطة والجيش الأبيض من الأطباء، شروط القبول الموضوعة للدخول، ووافقت على دخولهم بشرط إحضار ما يثبت الاستشهاد أثناء تأدية الواجب الوطني، وخضوع أبنائهم فقط للكشف الطبي.

وبداية من 24 يوليو، سيتم البدء في اختبارات اللغة لهذه المدارس منها اللغة العربية والإنجليزية كما يتم إجراء المقابلة الشخصية للطلاب الذين سيجتازوا اختبارات اللغة يوم 1 أغسطس المقبل.

وفيما يتلعق بالقواعد الداخلية للقبول في مدارس التمريض، أن يكون المتقدم من خريجي الإعدادية من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على الشهادة الإعدادية وألا يقل السن في سبتمبر - بداية العام الدراسي- عن 15 عامًا، مع استمرار العمل الاستثائي لقرار وزيرة الصحة بالنزول بالسن 6 أشهر في حالة احتياج المديرية الصحية في هذه المحافظة للاستثناء من أجل استكمال الأعداد المطلوبة

اختبارات قدرات وكشف طبي للمتقدمين لـ«مدارس التمريض للتأمين الصحي»

ويشترط لدخول المدارس اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي والكشف الطبي مع التعهد بالتفرغ للدراسة بموجب إقرار من الطالب أو الطالبة مع الاشتراط ألا تكون الطالبة متزوجة.

وتعد مدارس التمريض من المدارس صاحبة الإقبال الكبير بعد نهاية المرحلة الإعدادية، وبناء عليه تقرر أن تكون فترة تقديم الملفات 10 أيام.