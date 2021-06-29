بنسبة نجاح 100%.. اعتماد نتيجة مدارس التمريض بالمنوفية
كتب:
إبراهيم الديهي
08:26 ص | الثلاثاء 29 يونيو 2021
الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية
اعتمد الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، نتيجة امتحانات آخر العام للصفين الأول والثاني بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض والتابعة لمديرية الشؤون الصحية بالمنوفية، بنسبة نجاح 100%، كما اعتمد نتيجة الصف الثالث الثانوي للتمريض، بنسبة نجاح 97.7% .
وأكدت الدكتورة أسماء محمد المحرات مدير إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن إجمالي عدد طلاب الصف الأول والثاني المتقدمين والحاضرين للامتحان، 1150 طالبًا، بنسبة حضور ونجاح 100%.
كما بلغ إجمالي عدد طلاب الصف الثالث الثانوي المتقدمين والحاضرين للامتحان 394 طالبًا، بنسبة حضور 100، وعدد الناجحين 386 طالبًا بنسبة نجاح 97.7%.
وتقدم وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بخالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن .