حظك اليوم السبت 3-7-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

لا يستطيع مولود برج الأسد أن يعيش دون حب، وعندما يقع في الحب يصبح مخلصا لشريك حياته ويظهر مشاعره بكل سهولة ووضوح.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ مما يجعل اليوم مناسبًا للتخطيط والترويج لنفسك.. استفد من ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس والمريخ في برجك يساعدانك أن تجد حلولًا كاملة لبعض المشكلات وتتحدد رؤيتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة نجاة الصغيرة، ويوافق تاريخ ميلادها 11 أغسطس.