اسمه الحقيقي «رع».. رمسيس مرزوق يروي سر تسميته وأشقاءه بأسماء فرعونية

مواقف ومفارقات عديدة مر بها مدير التصوير الراحل رمسيس مرزوق خلال حياته التي قضى أكثر من نصفها في محراب الفن، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم، عن عمر يناهز الـ 81 عاما، ومن أبرزها أن اسمه الحقيقي ليس «رمسيس».

رمسيس مرزوق يكشف عن سر اسمه الحقيقي

كشف رمسيس مرزوق، في حوار إذاعي ببرنامج «تعالى أشرب شاي»، الذي يقدمه الفنان مراد مكرم عبر إذاعة «نجوم FM»، عن اسمه الحقيقي، وأنه لم يكن رمسيس ولكن «رع رمسيس»، وهو الاسم الحقيقي الموجود في السجلات الحكومية، ويرجع ذلك إلى حب والده للحضارة الفرعونية، حيث إن أشقاءه جميعهم أطلق عليهم والده أسماء ملوك من مصر القديمة.

وأوضح مرزوق، في حواره، أن شقيقيه الأول يدعى «خوفو»، وشقيقته الثانية «نيتوكريس»، والثالثة «نفرتيتي»، أما شقيقه الرابع «زوسر»، وآخرهم «مينا».

ومر مدير التصوير الراحل بعدد من الأزمات الإنسانية في حياته بالرغم من نجاحه على المستوى العملى، حيث فقد ابنته الكاتبة أمل رمسيس، وبعدها بسنوات تحديدا في عام 2017، رحلت زوجته الناقدة والكاتبة عواطف صادق أثناء تواجدهما في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية والأوروبية.

ودخل الوسط الثقافي والسينمائي في حالة من الحزن صباح اليوم، بعد إعلان خبر رحيل الفنان الكبير، ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الفنان الراحل في بيان صحفب، قائلة إن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائي المصري، تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التي كانت مفتاح وسر نجاح الكثير من الأعمال، مؤكدة أن بصماته ستبقى علامة بارزة في تاريخ الإبداع السينمائي.

وقدم رمسيس مرزوق، عبر مشواره الفني الطويل، مجموعة كبيرة من الأعمال التي قارب الـ 70 عملا ما بين السينما والتلفزيون، وتعاون مع أبرز المخرجين من بينهم يوسف شاهين، رضوان الكاشف، شريف عرفة، يسري نصرالله، وسمير سيف.